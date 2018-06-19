櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月15日累積開戶數為15,629,027戶，較6月8日累積開戶數15,618,253戶，增加10,774戶，增幅約0.07%。另本年6月15日現股當日沖銷累積開戶數為1,541,947戶，較6月8日現股當日沖銷累積開戶數1,532,942戶，增加9,005戶，增幅約0.59%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月15日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,736戶較6月8日開戶數175,721戶，增加15戶，增幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月15日止日均值為383.97億元，總成交金額為41,853.05億元，其中盤後定價交易金額為126.45億元。另本年度截至6月15日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.13%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.18%。

(二)本年度興櫃股票截至6月15日均值為12.30億元，總成交金額為1,340.51億元。

四、本年度上櫃股票截至6月15日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計564家，較上週(截至6月8日止)得為信用交易家數564家，增加0家。

(二)融資餘額為745.73億元，較上週(截至6月8日止)融資餘額731.82億元，增加13.91億元，增幅約1.90%。

(三)融券餘額為93,427張，較上週(截至6月8日止)融券餘額98,332張，減少4,905張，減幅約4.99%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.29%，較上週(截至6月8日止)之比例15.27%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.67%，較上週(截至6月8日止)之比例0.65%，增加0.02%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至6月15日止，累計營業天數111日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計120期，發行餘額為5兆5,614.22億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計95家519期，發行餘額為1兆7,594.08億元，較上週減少81.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計172家208期，發行餘額為1,317.31億元，較上週減少1.63億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少39.53億元)

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額37.51億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家343期，發行餘額為9,170.61億元，較上週減少20億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為50.34億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計564期約1,553.87億美元，較上週增加1.78億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為22兆1,263.27億元，日均值為1,993.36億元，包含：

1.買賣斷交易2兆9,888.82億元，日均值為269.27億元，佔總成交金額比例為13.51%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆9,873.84億元，佔買賣斷成交金額比率為64.49%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆14.98億元，佔買賣斷成交金額比率為33.51%（包含政府債券5,537.63億元，日均值為49.89億元；普通公司債3,698.15億元日均值為33.32億元；金融債券703.97億元，日均值為6.34億元；外國債券75.22億元，日均值為0.68億元）。

2.附條件交易19兆1,374.45億元，日均值為1,724.09億元，佔總成交金額比例為86.49%，其中等殖成交系統成交金額為3,834.19億元，佔附條件成交金額比率為2.00%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.39億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為1.15人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為64.64億美元，以人民幣計價之成交金額為134.64億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,820億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交3,820億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,154.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計437.64億元，本年度累計成交金額為730.76億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計731.96億元，本年度累計成交金額為384.73億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,258.87億元，本年度累計成交金額為1,537.26億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,643 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家。契約流通餘額共計635.66億元，本年度累計成交金額1,406.37億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家。契約流通餘額共計5.39，本年度累計成交金額19.97億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,303.46億元。

上櫃相關業務

一、截至107年6月15日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：757家 (包含外國公司33家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：15家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (百德、安力-KY、奈米醫材、逸達、皇將、茂生農經)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(達邦蛋白、群翊、磐采)

(六)待審議：6家 (太和-KY、公準、醫影、科際精密、天正國際、誠泰)

二、截至107年6月15日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：15家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：14家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年6月15日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)累計登錄創櫃板家數：129家

(三)當年度累計輔導家數：15家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年6月15日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,098家

五、截至107年6月15日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.6.17~107.6.23)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無

