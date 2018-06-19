企業獲利展望佳 富邦NASDAQ有望續強 

受惠於景氣擴張及稅改等財政政策，加上新興科技應用持續發展， 美國企業獲利表現亮眼，根據Factset 6月1日報告顯示，科技類股第二季獲利成長率預估為13%， 表現相對亮眼。Bloomberg調查也顯示，NASDAQ- 100指數成分股第二、三季盈餘成長率分別預估為29.6%、3 4%，優於S&P500指數25.2%及29%， 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出， 這也突顯美股企業盈餘未來展望看好，且以科技股動能尤佳， 以科技概念為主軸的NASDAQ-100指數有望續強， 投資人可藉由富邦NASDAQ（股票代號：00662） 參與多頭行情。

6月13日FED如預期升息1碼至1.75%~2%， 對經濟展望表示樂觀，預計年內尚有2次升息，且明年1月起每次會 議都將有記者會，市場解讀略顯鷹派。廖崇文認為，歷史經驗顯示， FED緩步升息背後隱含美國景氣回升， 美股終將反映經濟基本面的利多而走揚，觀察歷次FED升息後美股 的表現，NASDAQ-100指數在首次升息後平均最高漲幅可達 50%、優於S&P500指數的25%，預期NASDAQ- 100指數後市可望相對強勢。

廖崇文進一步指出，基於經濟基本面相對穩健、 企業獲利佳以及貿易衝突有望趨緩， 儘管在貿易議題及地緣政治上仍有部分不確定性， 但對市場的衝擊已有降低，因此預期近月美股仍有表現空間， 有望持續向上整理。美國5月ISM製造業指數升至58.7， 優於預期且位於歷史相對高位，非製造業指數更升至58.6來到近 4月新高，加上5月非農就業新增人數為22.3萬， 顯著優於市場預期的19萬，就業市場表現強勁， 顯示美國景氣動能仍佳，相較於歐、日及新興市場， 美國仍是全球經濟較為穩健的市場。

此外，儘管3月以來美國總統川普在貿易議題上對中國採取強硬態度 ，但近月以來雙方亦屢次釋出善意。而在6月7日， 美國商務部更表示已與中興通訊達成協議，中興通訊將支付14億美 元罰款並撤換管理層級董事會，以換取解禁， 顯示雙方已朝向協商邁進，衝突降溫。廖崇文說，雖然美國對歐、 日及加拿大等貿易爭議猶在，但預料川普旨在談判而非制裁， 後續可能尚有轉圜空間，整體上全面貿易戰風險已下降。 後續仍需持續關注美國對中、歐、日等國之相關貿易事件後續發展。

綜觀上述，即使美股正處於升息的循環當中，但NASDAQ- 100指數因特性使然下，未來成長空間有望較佳， 廖崇文建議投資人不妨選擇以科技股為主的NASDAQ-100指 數，在基本面及動能上表現相對較佳，因此追蹤NASDAQ- 100指數的富邦NASDAQ（股票代號：00662） 為投資人投資被動式美股標的的較佳選擇，或可善用富邦NASDA Q正2（股票代號：00670L）作為短線槓桿操作的工具， 快速掌握行情契機。