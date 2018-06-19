證交所：上週外資在集中市場賣超265.27億元，賣超華邦電6.17萬張最多，另買超群創4.49萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/6/11~2018/6/15）外資在集中市場總買進金額為1,939.27億元，總賣出金額為2,204.54億元，賣超為265.27億元，另統計自2018年年初至6月15日止，外資總買進金額為3兆7,366.70億元，總賣出金額為3兆9,180.60億元，累計賣超為1,813.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆2,928.10億元新台幣，占全體上市股票市值的40.16%，較6月8日的13兆3,700.03億元新台幣，減少771.93億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進123,060千股，賣出78,127千股，買超44,933千股。

第二名：華通：買進54,326千股，賣出35,487千股，買超18,839千股。

第三名：台泥：買進45,445千股，賣出28,460千股，買超16,985千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進29,234千股，賣出90,902千股，賣超61,668千股。

第二名：元大金：買進54,853千股，賣出90,446千股，賣超35,593千股。

第三名：中環：買進32,788千股，賣出63,621千股，賣超30,833千股。