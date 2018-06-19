中華電信力挺第29屆金曲獎　免費高畫質多視角線上直播

台灣與華人地區年度最大規模、最高規格的音樂盛事「第29屆金曲獎」，將於6月23日於臺北小巨蛋盛大登場！中華電信已連續5年贊助金曲獎，今年再度獲得金曲獎頒獎典禮授權直播，特免費提供高畫質與多視角行動影音直播服務，讓粉絲隨時透過Hami演唱會、Hami Video及MOD全程免費收看。

6月23日下午5點起，從金曲獎星光大道紅毯、星光媒體訪問、頒獎典禮以及典禮得獎感言等，都能透過4大絕佳觀看視角與完整畫面，掌握最新動態，彷彿親臨現場見證偶像風采。金曲獎指定直播，就在中華電信！

中華電信來電答鈴「金曲29」專區下載成功抽好禮

中華電信更於Hami來電答鈴APP規劃「金曲29」活動專區，網羅本屆金曲獎入圍歌手精選歌單，林俊傑、張惠妹等天王天后金曲答鈴一次滿足。自即日起至107年6月24日止，下載專區答鈴更有機會抽中施華洛世奇水晶飾品、隨身碟、保濕面膜組、德國進口隨身音響等幸運好禮。不僅如此，透過Hami來電答鈴APP申辦，月租30元即享第一首答鈴免費，讓您輕鬆下載金曲抽好禮。

此外，中華電信於6月23日下午2點起，也參與了金曲獎主辦單位於信義區香堤大道廣場舉辦的「金曲☆聲代」活動，現場中華電信攤位體驗也展出Hami Video & Fox+服務，讓消費者享受更多元、優質的行動影音娛樂內容。