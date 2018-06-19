13國152人   移民署暑假海外培力開跑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署為鼓勵新住民子女利用寒暑假回母親母國，持續辦理「新住民子女海外培力計劃」，16日舉行啟航儀式，182組報名參加，評選出69組152人，將回到包含越南、印尼及泰國等13國等地，進行語言學習，家庭生活及文化交流體驗。

本次暑假海外培力活動共有182組報名參加，經評選，獲選社會服務組2組6人、親師組計14組40人及家庭組53組106人，包含越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞、伊朗、白俄羅斯、匈牙利、希臘、美國、英國及大陸港澳地區等13國或地區，共計69組152人成行。

移民署也邀請2017年暑假獲選者李凱莉，到場分享自己參加活動之行前準備、經歷及感受。將去年暑假期間回到母親故鄉緬甸的經驗與精彩的體驗分享給大家，除了讓每一位獲選者認識多采多姿的文化面貌之外，也可以讓獲選者對於成果報告的撰寫及呈現方式有更多不同的想法。

母親來自越南的林宗洧，以越南胡志明市的都市與郊區景觀作為觀察比較之主題，透過在地觀察，以風俗習慣、政策推動、氣候地緣、社會態度四個面向，在未來面對區域發展均衡的議題時，可以就如何讓都市與郊區兩者間的區域資源分配，做最有效益的利用。

宗洧也能在影像拍攝的紀錄與田野訪談的過程中進行文化交流，達到自我認同的成長。

移民署副署長鐘景琨表示，新住民子女於暑假期間回到家長的母國，進行為期14天以上的生活學習體驗計畫，除了對不同文化、社會的親身體驗，更拓展國際視野，達到培育國際人才及新南向生力軍之目的，將在10月底辦理暑假成果發表會，對於成果撰寫及心得發表表現優異的獲獎人將頒發禮券獎勵。