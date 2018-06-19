穿鞋就被打  印度「賤民」階級悲歌

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導)印度種性制度中，達利人（Dalits）又稱賤民。由於「賤民」被印度教文本視為「不潔」、不能融入印度社會，因此又被稱為社會中的「不可接觸」（Untouchable）之人。即使現今印度的憲法已明文廢除種姓制度，賤民仍經常受到不公平待遇。自上（5）月以來，達利人持續因非常普通的原因遭受攻擊，甚至被殺害。對此，《BBC》整理了五個賤民被攻擊的原因：

1. 盤腿坐

在一次寺廟儀式中，兩名達利人因盤腿坐在高等種姓印度人前方而被殺害。十五名攻擊者中，有人聲稱，盤腿坐是「丟臉的、侮辱的動作」。因此，他們埋伏在達利人居住的社區，傷害了六名男子，並毀壞多棟房子。「受傷的男子身體上有多處以鐮刀割傷的切痕。」一名警察接受《印度快報》訪問時表示。

2. 穿「貴族的」鞋

瑞索（Mahesh Rathod）是一名13歲的達利人，在印度西部的古吉拉特邦（Gujarat）被襲擊。理由只是因為他穿了一雙「Mojris」鞋。在傳統種姓制度中，只有上層階級才能穿這種皮製的鞋子。

在地媒體指出，當時，男孩被一群男人包圍，在他稱自己為「賤民」後，便遭受一連串的謾罵，例如「穿牛仔褲、皮鞋和金鍊，就想假裝自己是上層階級」等。而後儘管瑞索不斷求饒，群眾仍以樹枝毆打他。

3. 游泳

印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）裡，三名賤民由於在屬於上層階級的水井中游泳，而被剝光衣服鞭打，並被迫以裸體遊街示眾。

網路影片中，男子以腰帶和樹枝鞭打兩名男孩，過程還伴隨著笑聲。事後，儘管警察逮捕了兩名涉案嫌犯，受害者家屬仍心有餘悸。「我們還是害怕之後會遭到攻擊。」受害者的母親受訪時表示。

4. 騎馬

達利人索蘭吉（Prashant Solanki） 17日前往參加自己的婚禮。當時，他騎乘一匹裝飾豐富的馬，卻在途中遭到上層階級村民埋伏。這群人聲稱，騎馬是上層階級的特權，並威脅要襲擊索蘭吉和他的家人。因害怕受到攻擊，索蘭吉要求警方陪同他前往新娘的家。

5. 更改臉書名稱

22歲的達利特人札達夫（Maulik Jadav）因改變臉書名字，遭到上層階級攻擊。

臉書上，札達夫在其姓氏Maulik後加上Sinh，卻被認為濫用了上層階級專屬的字尾。「我以為我們可以自由選擇自己的名字。」札達夫在接受《印度斯坦時報》訪問時表示。

改名後，札達夫不斷接到恐嚇電話，要求自己移除臉書名的字尾。隔天，一群男子更攻擊札達夫的住宅。不同的是，這次達利人不再忍氣吞聲，用亂石攻擊上層階級的房子，以示報復。