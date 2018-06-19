聯合國：2017年難民人口攀升至6850萬

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）全球各地還有多少人流離失所？去年有不少羅興亞人被迫離開家園前往孟加拉避難，聯合國在「世界難民日」前夕公布去（2017）年的調查報告，希望喚醒人們對他們的重視並提供協助。

據「全球趨勢」(Global Trends)於19日刊登的報告顯示，去(2017)年全球高達6,850萬人因戰亂、暴力和壓迫等因素，被迫逃離家園，當中有一半是孩童，其中包括非洲剛果共和國、南蘇丹、緬甸羅興亞人等。

在6,850萬人中，被登記為難民的人數就佔了2,540萬人，若和2016年相比足足攀升了290萬人，也是有史以來最高紀錄。報告當中還顯示，首度出現在紀錄裡的，還有1,620萬新逃難人口，也就是說平均每天大約有4萬4500人，又或者每2秒就有1人被迫離開家園。而這6,850萬人相當於泰國的總人口數，更意味著全球每110人就有1人被迫逃離家園。

聯合國難民事務高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)表示，我們正處於一個分水嶺，面對全球流離失所的人口，我們需要一個新的、更全面的方法，讓難民不致於單獨面對這樣的狀況。

在「國內流離失所者」(Internally Displaced People，IDPs)的部分，2017年仍有高達4,000萬人，若和2016年相比是減少了些，其中又以哥倫比亞、敘利亞以及剛果民主共和國和阿富汗為最多。

就在6月20日「世界難民日」的前夕，葛蘭第向各成員國呼籲，沒人願意成為難民，但我們每一個人都可選擇幫助他們的方法。