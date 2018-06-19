一帶一路太猖狂 澳洲將金援太平洋島國與之抗衡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）不讓中國專美於前，澳洲表示將協助大洋洲鄰國發展基礎建設，讓這些國家不致因中國步步進逼的「一帶一路」倡議而債台高築，最終威脅主權。

雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）在接受當地媒體訪問時，罕見地直言批判中國在太平洋大舉建設道路、橋梁、港口、機場之行徑，恐使這些太平洋小國面臨難以負荷的債務。她說道，「澳洲欲確保這些國家能保有主權及永續經濟，不會掉入以債務交換主權的陷阱。」

中國的一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative, BRI）是習近平的核心政策，在該倡議下，中國將挹注逾1兆美元開發連結中國與世界各地的貿易及戰略廊道，主要是投入基礎建設計畫。

在大洋洲島國中，巴布亞紐幾內亞的一帶一路計畫已如火如荼開展。至於萬那杜、東加、以及薩摩亞等國，儘管未打著一帶一路旗幟，卻皆有中國國營公司主導的多項開發計畫，資金則是來自北京所謂的軟貸款。

澳洲的擔憂其來有自，最顯著的「債務換主權」案例，莫過於斯里蘭卡。2017年，該政府由於無力償還債務，只好將一處港口控制權移交中國長達99年。

畢紹普稱中國一帶一路倡議是為了遂其戰略利益，不過她也坦言，若與澳洲利益相符，該國不排除與中國合作進行發展計畫。她強調，澳洲樂於金援鄰國建設，盼藉此釋出訊息，讓他們知曉除了中國以外，並非別無選擇。