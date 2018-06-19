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開齋慶端午   金門新住民包粽新體驗

活動中除介紹東南亞各地新年節慶及品嘗異國美食外，更有包粽體驗及致贈香包等活動。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/06/19 16:20

（移民署提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署金門縣服務站6月16日舉辦歡慶開齋節暨端午節活動，邀請金門當地移工及新住民朋友參加，活動中除介紹東南亞各地新年節慶及品嘗異國美食外，更推出包粽體驗及致贈香包等活動，除讓移工朋友熱鬧慶祝開齋節活動之外，並融入我國端午節的文化習俗，紓解遊子思鄉之苦，也讓這群移工及新住民朋友更加認識我國傳統文化。

穆斯林信眾在經歷30天的齋戒月後迎來開齋節，來自印尼的移工Kastinih便分享穆斯林齋戒的目的。他表示，齋戒月內必須遵守戒律以磨鍊心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，來達到精神上的修鍊，開齋節就是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，如同華人慶祝農曆新年一般。

今年開齋節適逢台灣三大節日之一端午節，移民署特別準備包粽子體驗活動，把粽葉填入糯米及炒料、折粽葉、上棉線固定，許多新住民都是第一次體驗包粽子，大家手忙腳亂，親手完成的粽子雖然外型其貌不揚，卻非常有成就感，也讓開齋節活動充滿歡樂與驚嘆聲。

金門縣服務站主任陳祥麟表示，目前金門移工有900多人，新住民約2千5百人，對國家基礎建設、經濟發展及家庭照護等不同方向做出許多貢獻，移民署特別藉由此次活動，感謝他們的辛勞，也期盼移工及新住民能安心在臺工作與生活，共創友善移民環境。

許多新住民都是第一次體驗包粽子，大家手忙腳亂，親手完成的粽子雖然外型其貌不揚，卻非常有成就感（移民署提供）
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