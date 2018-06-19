(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川金會已正式結束，誰是真正贏家？美國學者指出，是習近平。

美國國際政治學者Bonnie S. Glaser和Oriana Skylar Mastro，在知名國際政治雙月刊《外交事務》網路版發表文章，指出中國有兩大目的，已透過川金會得到實現。

兩人指出，中國對朝鮮半島政策的首要目標，就是維持穩定，避免衝突升溫，因此美韓聯合軍演，一直是習近平的眼中釘。然而，金正恩一開始，並沒有對聯合軍演感到特別反對。不過進入5月後，他卻突然開始指責聯合軍演，並強調美國和南韓的演習，是讓兩韓對話停滯的主要原因。兩名學者指出，金正恩態度大轉變，很可能是因爲習近平在大連，向金正恩下的指導棋。

在川金會上，川普更是直接宣佈，只要北韓同意進行廢核程序，就會中止聯合軍演，讓美國國防部，以及美國在亞太地區的盟友，感到十分錯愕。兩位學者認爲，如果美國在日後，進一步決定減少駐韓美軍的話，中國就是最大贏家。

另外，兩人分析，中國第二個目標，就是韓戰和平條約，中國不能缺席。在川金會後記者會，川普暗示日後的和平條約，南韓和中國都將是締約方，完全符合中國所望。

兩位學者在文章最後警告，如果美國不能挽回目前對中國的劣勢，甚至削弱美國同盟國、撤回美軍、並自己丟失參與亞太地區國際政治賽局的正統性，那麽美國就徹底輸了（game over）。

川金會結束 誰在幕後偷笑？