基隆老鷹嘉年華    體驗森巴夏日魔力

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）一年一度的基隆海洋老鷹嘉年華將於23日（六）下午4點登場，為雞籠中元季暖身，集結許多團隊藝術創作成果，老鷹、女神、文武財神、媽祖及恐龍造型花車加入遊行、造型亮麗的森巴女郎帶來熱情舞蹈，遊行將於海洋廣場出發，繞行市區，為基隆市民帶來歡樂熱鬧的嘉年華踩街遊行。

邁入第8年的基隆海洋老鷹嘉年華，今年陣容龐大，共計有6個社區及5組演藝團體及基隆各級學校學生帶來精彩表演，參與的社區媽媽還運用水果泡棉多彩柔軟的特性，妝點衣服及頭飾，相當吸引目光。除了社區、演藝團體、鼓隊及基隆各校學生表演外，本次汐止夢想文教基金會的藝術家也特別為本次遊行製作主題道具「開心婆婆」，開心婆婆手持樂鼓，滿面笑容，身穿花布裙，傳達嘉年華開心歡愉的氣氛。

除了精采可期的遊行隊伍外，為期一個月的工作坊亦是特色之一，今年參與的社區從海洋元素、生態特色、原民文化及地方信仰出發，運用竹子及紙等材料製作老鷹、大地女神、文武財神、媽祖等遊行道具以及搭配遊行的服裝。更值得一提的是，原有老鷹主題花車將拆除改裝，將以全新面貌出現在市民面前。

工作坊期間，社區居民化身Maker，用心製作每一件道具；也歡迎所有市民能到文化中心前的工作坊一探究竟，加入創作的過程。

老鷹嘉年華將於本週六（23日）下午4點從海洋廣場出發，繞行基隆港西街圓環、忠一路等路段，預計晚間6點結束。基隆市政府更邀請紙風車劇團，在基隆港西三倉庫旁展演「武松打虎」的逗趣親子劇，邀請本地及外縣市民眾，當天一起來西三倉庫旁觀賞這場精彩好戲，同時見證基隆的蛻變。

開心婆婆（基隆市文化局提供）