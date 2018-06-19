60家臺資企業　將赴美參加投資高峰會 

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）由行政院政務委員鄧振中率領的120位臺灣工商產業代表，將赴美國華府參加6月20日至22日舉辦的選擇美國投資高峰會（SelectUSA）。

總統蔡英文上（5）月22日接見美國國會美中經濟暨安全檢討委員會時，也特別指出政府不斷致力提升臺美關係，也因此在今年的選擇美國投資高峰會，政府將再次派遣大規模的代表團前往美國參加。

美國在臺協會（American Institute in Taiwan）今（19）日發佈新聞稿，表示選擇美國投資高峰會由美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）主持，是推廣赴美投資的最高規格活動，也是全球企業與美國各地經濟發展組織搭起貿易投資聯繫的橋梁。

今年臺灣的代表團來自各行各業，包括先進製造、石油化工、鋼鐵、資通訊、生物科技、銀行、機械、航太、連鎖加盟等，總計有60家企業參與。

羅斯表示，「選擇美國投資高峰會是個絕佳的機會，可讓全球企業了解，在川普（Donald Trump）政府推行稅制改革、法規鬆綁，以及其他各項促進經濟成長的政策下，美國的投資環境比以往又更具吸引力。」

此次高峰會，美國政府與產業領袖將提供各產業的商機資訊與資源，領域跨足基礎建設、能源、先進製造，以及新推出的商業太空等。

根據美國在臺協會，目前在美國營運的臺資企業為美國創造了近1萬3,100個工作機會。此外，臺資企業每年在創新研發領域投入逾一億美元，也為美國的貨物出口貢獻近8.1億美元。