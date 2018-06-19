〈時評〉拒搭矮化台灣的航空　形塑國際輿論

政府正式呼籲國人，拒絕搭乘把台灣矮化的航空公司。雖然在客觀環境下，效果會有限，但至少展現強硬的態度，也是向世界各國發聲，嚴正表達台灣的立場，以對中國形成另一股國際輿論的壓力。



過去兩個月，中國透過威脅方式，要求航空公司更改網頁上的名稱，將「台灣」變成「中國台灣」，消息傳出後，外交部透過各地外館，向各國航空公司提出交涉，但仍無法挽回局面，主要是台灣市場太小，航空公司看中的是中國人口商機。



因此，國安會秘書長李大維在接受英國《金融時報》訪問時，釋出「台灣將鼓勵國人，拒搭將台灣列為中國一部分的航空公司飛機。」他並強調，「這是我們反擊的標誌，我們將不會只是無所事事坐著。」



事實上，早在前陣子，一些旅居加拿大的台僑，自動自發前往加拿大航空公司抗議更改台灣名稱。李大維不僅說明了台灣人民的憤怒，也明確表達台灣政府的態度，以及未來不排除針對這些航空公司採取法律行動。



台灣對這些航空公司施壓，絕對有其必要性。因為美國白宮前陣子曾發表聲明，批評中國要求外國航空公司改名，根本就是「歐威爾式的胡鬧」；美國航空協會也表示，正與美國政府思考國名爭議中的「下一步」做法。



不僅如此，歐盟對外事務部也呼籲，中國應尊重各國企業經營自由，並表示歐盟支持台灣的民主，將致力於繼續發展與台灣的關係。



當美國和歐盟都相繼為台灣發聲之際，台灣若遲遲沒有進一步動作和行動，其他國家何以為繼？又如何在這些事件上持續幫台灣說話？台灣政府的聲明，不光只是抗議中國，也是要讓航空公司感受壓力，更重要的是讓這些友我國家、國際組織知道，台灣接下來還會一起發聲。



或許，中國不畏台灣，航空公司不擔心台灣市場，但當國際輿論矛頭都指向中國和航空公司，台灣就有機會重新正名，獲得應有尊重與合理待遇。