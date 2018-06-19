川普移民政策  薩爾瓦多：將傷害孩童身心健康

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）美國總統川普的移民政策招致各方批評，美國國會議員不分黨派，都有反對聲浪，甚至連美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也看不下去，而政策重要關係人－中美洲各國政府又是如何反應呢？

美國四月以來，便對試圖穿越美墨邊界尋求庇護的非法移民實施「零容忍」（Zero tolerance）政策，此舉導致約2000名兒童被迫與父母分開，引發各界砲轟不人道。對此，中美洲國家看法各異。

薩爾瓦多外交部在聲明中指出，川普強硬的移民政策嚴重侵犯人權，「政策主要影響移民兒童和青少年，可能在他們的身體健康和心靈發展上造成傷害。」薩爾瓦多堅持，父母有權利知道他們的孩子在哪，因此，領事官員應「迅速」通報孩子被帶去的地方。

週一，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez ）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面後，也呼籲終止此項政策，「我們可以看見，無論是共和黨或民主黨，都不希望此事（兒童被迫與父母分開）繼續發生。」他也要求美國國會議員採取實際行動。

宏都拉斯總統葉南德茲與美國國務卿蓬佩奧會面。 照片來源：美聯社

然而，瓜地馬拉政府在一面倒的反對聲浪中，仍選擇追隨美國。去年，當聯合國大會一致反對美國承認耶路撒冷為以色列首都時，瓜地馬拉投下反對票，甚至於今年五月將其駐以國大使館遷至耶路撒冷，成為第一個以行動支持美國的國家。而針對美國移民政策，瓜地馬拉總統府發言人海曼（Heinz Heimann）表示，「對於他國有關移民議題的外交政策，我們保持尊重。」