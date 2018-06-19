證交所：上週上市股票總市值達33.18兆元。

根據臺灣證券交易所統計，2018年6月15日發行量加權股價指數收盤為11,087.47點，較上週(2018年6月8日)的11,156.42點下跌68.95點，跌幅約為0.62%，台灣50指數收盤為8,228.69點，較上週的8,269.58點下跌40.89點，跌幅約為0.49%，寶島股價指數收盤為12,801.78點，較上週的12,875.25點下跌73.47點，跌幅約為0.57%。

產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲1.06%為最大，跌幅以造紙類指數下跌3.36%為最大，未含金融類指數下跌53.45點，跌幅約為0.57%，未含電子類指數下跌198.76點，跌幅約為1.30%，未含金融電子類指數下跌187.75點，跌幅約為1.44%。

上週集中交易市場總成交金額為8,761.97億元，全體上市股票成交金額為8,324.62億元，股票成交量週轉率為2.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類2,166.42億元，占全體上市股票交易金額26.02%

第二名，半導體類1,802.37億元，占全體上市股票交易金額21.65%

第三名，光電類1,300.15億元，占全體上市股票交易金額15.62%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類9.08%

第二名，光電類6.03%

第三名，半導體類4.58%

累計今年年初開盤迄今共109個交易日，集中市場總成交金額為15兆1,767.64億元，市場日平均成交金額為1,392.36億元，股票成交量週轉率為40.96%，股票日平均成交量週轉率為0.38%。

2018年6月15日全體上市公司市場總值為新台幣33兆1,796.51億元，較上週(2018年6月8日)市值33兆3,699.44億元減少1,902.93億元，減幅約為0.57﹪。