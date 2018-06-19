裕隆集團與台大智齡聯盟產學合作成果發表

裕隆集團關照台灣邁入高齡化社會趨勢，秉持企業社會責任，將全年齡、通用設計的精神列為長期產品服務策略目標，極力發展。隨2016年推出由國人自行設計，第一部國產多功能高頂休旅車Luxgen V7 Turbo Eco Hyper，提供無障礙友善通用載具服務後，自去年(‘17)起，聚焦智齡長照領域生態系發展，攜手財團法人吳舜文工商發展策進會與台大智齡聯盟進行產學共授專案「智齡設計」，合作已經邁入第二年。

6月15 日，在經歷一整學年的淬鍊後，參與計畫團隊在臺灣科學教育館展開為期3天(6/9~17)的「第三屆智齡設計成果發表展」，與各界分享創新學生與產學合作成果。今年，裕隆組學生團隊以「未來車的無限可能」為題，在裕隆集團華創車電工程師業師的引導下，自今年北京車展納智捷發表的「AI智能概念座艙」設計中獲得靈感，提出車內外溫差可能對長者身體造成不適的問題痛點，提出以結合車上AI調節空調系統，並透過預警車內氣溫環境的創新設計，創造更友善的長者更舒適、符合健康安全的乘車體驗，創意成果獲各校跨領域教師及廠商驚豔。

台大智齡聯盟為教育部近年重點投入推動智慧生活整合性人才培育六大子計畫之一，以高齡議題為核心，針對場域真實問題，借鏡史丹福大學與全球企業合作的課程模式，將設計思考Design Thinking方法論以及Discover, Define, Develop, Deliver的4D歷程融入課程之中，以一整年的時間培養學生設計思考、專案執行、團隊溝通合作能力，最終完成創新產品或服務設計，加深學生對長照議題的關心及設計思考的能力，觸發學生未來投入相關領域的機會。

裕隆集團連續兩年參與智齡設計課程，提供年輕學子創新設計場域，與台灣大學、大同大學、台北醫學大學、世新大學、淡江大學六所學校，來自設計、工程、醫學等跨科系學生，從使用者經驗探索、貼近友善移動使用環境場域的角度出發，在場域中共同創新實作，培養學生探索長照交通服務可能的未來問題，進而發想解決方案與服務設計能力，為未來福祉智齡友善移動服務模式提出多種可能的創新方案

今年，裕隆組學生團隊LUX °C在使用者訪談過程中發現，多數人都知道冬天的低溫會增加心臟病發機率，卻容易忽略因劇烈的溫度變化可能產生的健康風險。

根據研究資料顯示攝氏每五度的變化會提升5%心臟病發作機率作為假設前提下，LUX °C團隊從高齡者因溫差造成健康風險的現況進行思考，深入探索在長者用車的場景發現，在夏天時的空調設定，車內外溫度通常相差到5~10°C；冬天寒流來時，車內暖氣與室外溫差也可能有10°C，因此可能使長輩在短暫的上下車過程中驟然經歷高度落差的溫差變化，可能增加對健康的風險。

針對這個議題，LUX °C團隊以Luxgen日前北京車展提出以未來車聯網、智慧車趨勢設計的全新「AI智能概念座艙」概念發想，利用AI技術預先感知氣候條件，於使用者上下車前預先調控車內溫度環境，解決車內外溫差問題，並透過人因設計，利用車內氣氛燈的顏色變化與優化使用者介面，讓溫度預警及變化的提示更加直覺、人性，體貼長輩的操作便利性，體現智齡設計以科技解決高齡化課題的課程精神，進階演繹納智捷「以人為本」的品牌精神，創意設計獲得各校跨領域教師及經驗豐富的業師們肯定。

裕隆集團落實在地社會企業責任，結合集團資源，串聯多方產學研合作夥伴，鼓勵年輕學子發揮創意，除了連續參與智齡設計課程，並持續透過友善科技創新設計，與众社會企業共同推動出9453友善小旅行系列活動，推出全台第一本家庭無障礙旅遊雜誌《9453友善旅人誌》創刊號，持續倡議推動無障礙家庭旅遊。

同時，辦理台灣車客松，以旗下華創車電自主研發平台與產業業師群，開放納智捷車身訊號API，打破傳統汽車產業較封閉的研發體系，與台灣青年學子與新創群體，共同交流、實現台灣自造車的maker精神!裕隆集團期望透過每一次的跨界互動，持續與台灣各界及新世代對話學習、共同成長，期許能以創新及用心，解決消者痛點乃至社會議題。未來，裕隆集團將持續延續產學合作模式，提供實務經驗場域，接軌產業趨勢，持續深耕人才培育、產業創新、社會關懷的共好共利模式。