〈財經主筆室〉中美貿易戰若開打　可以期待轉單台灣嗎？

中國跟美國貿易戰若真開打，到底對台灣影響有多大？台灣出口到中國大約占台灣輸出總量至少41%，每年台灣海外訂單從中國出口的比重也超過50%以上，依存度高。若受到貿易戰衝擊，台灣出口絕對會受到嚴重影響，企業獲利成長很難不會受到壓縮。

中美貿易戰若成真，台股行情表現恐怕也很難置身事外，影響台股走勢甚深的外資，若在操作上為避險而轉買為賣超，台股走勢就有向下修正可能，美中貿易戰是否會真正開打？還有沒有緩和的空間？7月6日關稅開徵日即會分曉，投資人最好即早進行避險操作為宜。

美中貿易磋商已進行三輪，雙方取得不少共識，5月中旬華盛頓談判期間雙方也同意在農業、能源等領域來加強合作，不打貿易戰。雙方談判團隊在尋找共同點及推動雙贏方面似乎也取得成效，外界都相當期待美方暫不會考慮貿易戰，可能會接受中國增購美國商品的提案。

未料，沒過幾天美國總統川普變臉不支持這種談判，立即宣布開徵500億美元的關稅。對美中貿易磋商變成這種結果，外界都在猜白宮是想用這個清單來對中國施加更大壓力，幫美方在接下來的談判實現新獲利，還是真的就是要針對中國的高科技產品徵收關稅，川普心理真正的盤算，考倒很多經濟專家。

川普15日宣布對價值500億美元的中國高科技及工業產品加徵25%關稅，除希望減少貿易逆差外，似乎很想遏制中國科技進步和全球產業鏈地位的提升，所以白宮徵稅清單先從中國高科技產品下手。但川普這種說變就變的性格，也著實讓中國相當不滿。再加上中國目前自認是強權大國，怎可能隨意就在外強壓力下退讓，除非是美中兩強各讓一步。

最壞結果就是兩大強國於7月6日如期執行加徵關稅，貿易戰若正式開打，對美中兩國、甚至世界各國經濟的成長，或多或少都可能造成影響。

行政院主計處最近針對我國四大出口地區對我國經濟影響評估，美國、中國、日本及歐元區，合計占我國出口比重高達85%，一旦全球貿易戰升溫，這些地區經濟下滑，對我國影響最大。

尤其美國及中國是我國出口最重要地區，一旦兩方貿易摩擦加劇，必然影響台灣。主計處統計，中國經濟成長每降低1個百分點，台灣經濟成長會跟著下降0.29個百分點，美國經濟成長每降1個百分點，台灣也會降0.07個百分點。所以美中貿易摩擦若影響兩國經濟成長，台灣間接也會受到影響。

美中貿易戰結果不管如何，台灣似乎都很難能夠置身事外，台股未來受衝擊程度也備受注意。但也有市場專家在看這個風險時提出不同看法，認為一旦美國提高進口關稅，也等同禁止中國部份產品銷美，台灣也許有機會補空檔，或許會出現意想不到的轉單效應也說不定。

台股投資人針對美中貿易戰帶來影響，投資上仍小心操作為宜，但若能事先發現有貿易戰的受惠股，也許能在驚險中挖到寶！