會貝里斯參眾議長　蔡英文：持續經貿合作、深化兩國情誼

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（19）日上午接見加勒比海友邦貝里斯參眾兩院議長訪團時表示，臺灣與貝里斯在過去兩年來互動越來越密切，期待兩國持續經貿合作交流，並深化情誼。

貝里斯眾議院議長塔蘿拉（Laura Tucker-Longsworth）與參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）一行人，週二至總統府晉見蔡總統。

蔡總統致詞時表示，非常歡迎兩位議長聯袂率團訪問臺灣，「這兩年多來，臺灣與貝里斯的互動越來越密切，不僅兩國高層互訪，貝里斯也多次在臺灣參加觀光、食品等展覽活動，促進民間的交流。」

蔡總統提及，今年3月及6月初，臺灣分別有咖啡產業團及經濟合作團前往貝里斯考察商機，「我們也期待與貝里斯一起努力，促進經貿合作交流，持續深化兩國情誼。」

蔡總統接著指出，國會外交是兩國互動關係中非常重要的一環，尤其今日來訪的都是貝里斯國會的重量級人物。塔蘿拉眾議長長期投入醫衛領域工作，在國會主持議事的公正風格廣受各界好評。鄭經緯參議長則是貝里斯首位華裔參議員及參議院議長，也是知名的企業家及美食家，熱心僑胞服務。

最後，蔡總統也感謝貝里斯政府及總理巴洛（Dean Barrow）堅定支持臺灣國際參與，期盼臺貝兩國共同努力，持續促進經貿合作交流，深化兩國情誼。

外交部則表示，訪團一行人將在臺灣停留至週五（22），除晉見蔡總統外，訪團也將拜會行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮等相關部會首長，並且接受蘇嘉全及吳釗燮款宴。