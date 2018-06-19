臺中鐵路高架化　市府打造綠空鐵道

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）臺中鐵路高架化第一階段已完成，市政府規劃保留臺糖糖廠北側到刑務所間的1.6公里的舊鐵道，打造成為綠色步行及自行車騎乘空間「綠空鐵道」。

市府都市發展局今（19）日發布新聞稿表示，位於互助街至林森路間的綠空鐵道南段目前進行土建工程中，將於今年底完工。

綠空鐵道軸線計畫示意圖（照片來源：臺中市政府都市發展局）

都發局表示，臺中是一個因鐵路而生的城市，因應都市發展，鐵路高架化與舊城區多項建設也正如火如荼進行中。市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留林森路至進德路約1.6公里的舊鐵道，以存舊立新的方式進行都市生活紋理的整合、文化價值的保存，以及記憶空間的重塑。

都發局指出，綠空鐵道軸線計畫分為南北兩段，其中，南段保留互助街至林森路間原本臺鐵駁坎上方的舊鐵道，以立體化森林公園的概念規劃設計，形成俯瞰城市的綠色步行空間，並為缺乏公園綠地和公共空間的舊城區，新添自行車道、人行廊道，以及綠色花園景緻。

舊鐵道附近還可連結至綠川、柳川等河岸景觀，以及刑務所、臺中酒廠、臺中州廳等重要文資據點。工程於1月底，預計今年底完工。

另外，都發局提及，綠空鐵道軸線計畫的北段，則因爭取到中央前瞻基礎建設計畫的經費，將與臺中公園雙十路、南京路的人本環境改善等整合施作。

都發局續指，自臺中公園雙十路、南京路人本環境改善，連結至舊火車站，再銜接至臺糖湖濱生態公園，透過步道系統與北側空橋設置，串連糖廠與綠廊，整體工程完成後將可再造城市公共空間，同時串聯周邊景點，帶動中區再生。預計今年進行規劃設計，明年可開始施作，109年完工 。

綠空鐵道軸線計畫分為南北兩段（圖片來源：臺中市政府提供）