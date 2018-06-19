2018貢寮國際海洋音樂祭　成年主題「18樂」盛夏展開

（台灣英文新聞/ 劉怡均 新北綜合報導）「新北市貢寮國際海洋音樂祭」從2000年舉辦至今已經18年，今年主題「18樂」結合海洋文化，使用當地漁船搭建熱浪搖滾小舞台，另外增設「跨國拼場世界台」提供國內外樂團交流。

在沙灘、微風以及清涼飲料的相伴下，樂迷可於7月27日至29日連續三天在福隆海水浴場，不間斷享受台灣及國際樂團帶來的獨立音樂、嘻哈、電音等多元音樂表演。

（圖片/新北市觀光局提供）

海祭第一天，「7/27原創新浪潮」演出名單為入圍今年金曲獎的茄子蛋與原子邦尼，入圍最佳國語男歌手獎的小宇(宋念宇)、以及台灣饒舌「顏社」與「人人有功練」，並由蛋堡壓軸演出。

隔日的「7/28海洋獨立音樂大賞」則有爭奪海洋旗的決賽樂團表演，及去年海洋大賞得主、同時也是在海祭舉辦以來，首次以重金屬樂風奪下海洋旗的「火燒島」演出，並由大馬的創作歌手黃明志壓軸。

（圖片/新北市觀光局提供）

最後一天，「7/29世界狂想曲」，包括去年海洋之星「厭世少年」、董事長樂團、蕭敬騰率領的獅子合唱團，其中國際樂團包括愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine等，以及BOXING等。

今年共159個樂團報名參加「海洋獨立音樂大賞」，其中首見且有趣的現象為參賽者年齡範圍增廣，包含最年輕11歲到最年長62歲，「海洋音樂祭」提供追夢人一個發光發熱的機會。評審評選出30強後，並已於端午節連假完成「海洋獨立音樂大賞」決選，即將獲得28日海洋音樂祭「入場券」的樂團入圍決賽名單，將於6月20日公佈。