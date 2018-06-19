南韓與美國宣布　暫停8月聯合軍演

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）南韓與美國國防部今(19)日公佈，雙方決定暫停原定於8月舉行的「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演。至於其他的聯合演習，雙方尚未定案，將會進一步進行磋商。

南韓媒體報導，為實現朝鮮半島無核化與建立和平機制，南韓與美國商定暫停UFG聯合演習。因此接下來北韓將採取何種無核化措施來回應，相當引人關注。

這是美方在解除對北韓敵對措施方面，所採取的第一項動作。有鑑於此，北韓有可能採取關閉洲際彈道飛彈（ICBM）發動機試驗場等相應的措施。

這是韓美雙方自1990年以來、時隔28年首次叫停「乙支自由衛士」( Ulchi Freedom Guardian，UFG) 軍演。南韓國防部一名負責人表示，韓美曾在1990年美國參與波斯灣戰爭時暫停「乙支焦鏡」（UFL）聯演，而該項軍演正是「乙支自由衛士」的前身，因此今年可以算是南韓與美國第二次暫停「乙支自由衛士」聯合演習。

「乙支自由衛士」是最具代表性的韓美聯合軍演之一，每年都在8月下旬舉行，是以戰爭遊戲（war game）形式進行的指揮所演習。此項軍演由聯合國「乙支焦鏡」演習和南韓的後勤演習「乙支演習」合併而成，2008年起「乙支焦鏡」改名為「乙支自由衛士」。

南韓與美國國防部還決定，視北韓履行無核化承諾的情況再決定是否實施「關鍵決斷」（KR）和「鷂鷹」（FE）軍演。

「關鍵決斷」於每年3月舉行，也是以戰爭遊戲形式進行的指揮所演習，旨在檢查聯合防衛情況和熟練掌握實戰知識。「鷂鷹」則是野外機動訓練（FTX），投入實際兵力和武器進行。