航空將臺灣列為中國一部分　李大維：政府不會坐視不管

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）國家安全會議秘書長李大維日前接受英國金融時報（Financial Times）訪問時，呼籲民眾抵制屈服於中國要求，將臺灣列為中國的一部分的航空公司。

針對中國要求國際航空公司更改臺灣國名一事，李大維在受訪時表示，「我們（臺灣政府）會告訴我們的人民『這些是屈服於中國的航空公司，你們自己作主決定（是否選擇搭乘）』。」

中國民航局於4月時發函全球數十家航空公司，要求他們不得在其網站或文宣上，將臺灣、香港、澳門，以及西藏等地列為國家，並限期在5月25日作出更改，北京當局爾後同意延期至6月底。

目前包括加拿大航空、德國漢莎航空、法國航空、英國航空、印尼航空、韓亞航空，以及新加坡航空等，皆陸續在其網站上將臺灣改稱「中國臺灣」（Taiwan, China）。

李大維向金融時報表示，反制北京「過度」的侵略性行為可包括對將臺灣標示為中國一部分的公司採取法律行動，不過他也指出，這將是一個複雜的過程，「可能需要兩到三年的時間」才能獲得裁決。

李大維接著表示，「這是一個訊息，表示我們正在反擊；我們不會坐視不管。」

對此，駐華盛頓的臺灣分析師兼倫敦國王學院研究員狄克（Lauren Dickey）則指出，這將意味著總統蔡英文的政府首次積極抵制中國的壓力，「他們正起身反抗一個惡霸，為爭取一些改變。」