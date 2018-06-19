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墨國世界自然基金會　美洲豹數量上升20%

美洲豹已被國際自然保護聯盟，列為受威脅的「近危」物種。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/06/19 11:29

美洲豹 (Panthera onca) (照片來源：世界自然基金會,World Wild Fund, WWF)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）美洲豹的存在有助於穩定亞馬遜雨林的生態系統，然而牠卻面臨棲地縮減、獵殺等威脅，導致物種數目逐年下降。為了保育這種貓科動物，集結十餘個拉丁美洲國家，歷經多年的努力，總算有好消息傳出。

法媒《24 Heures》報導，自2005年展開保育美洲豹計畫後，世界自然基金會(World Wild Fund, WWF)墨西哥分部，14日公布當地最新的美洲豹(Panthera onca)數量，相較於2010年，這種貓科動物數量歷經8年的努力，物種數上升了20%，來到4,800隻。

墨西哥國立自治大學(Universidad Nacional Autónoma de México)表示，九成的美洲豹皆生活在亞馬遜雨林裡。

全國美洲豹保育聯盟(Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar)副總裁Heliot Zarza表示，美洲豹的存在有助於調節生態系統，與草食性族群的種數。

美洲豹已被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)列為受威脅的「近危」物種，這種體重不超過60公斤的野生動物，約6.4萬隻且分布在其中18個拉丁美洲國家，卻面臨棲地縮減導致物種數逐年下降。
美洲豹
近危物種
墨西哥

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