玩物喪志 WHO將電玩成癮列為精神疾病

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）愛打電玩的人知道如何在虛擬世界防範危險，但他們現在恐怕也得正視現實世界的危險了，那就是電玩成癮症。

世界衛生組織（WHO）18日將電玩成癮正式列入精神疾病，稱此舉可促政府、家庭及健康照護人員更加注意身邊是否有這類患者，進而適當介入。

儘管批評者認為，這項舉措恐使大批愛玩電腦遊戲的年輕人被冠上有病的標籤，但世衛表示真正需要治療的案例不超過3%。

根據國際疾病分類標準（International Classification of Diseases, ICD），符合以下狀況長達一年以上的人，恐怕就有電玩成癮症（gaming disorder）：

無力控制玩電動的癮頭，包括頻率、強度、時間等。這類人可能會想連續玩數小時，卻無力控制此慾望。最初可能只在家玩，之後則會擴大到社交或工作環境。 將電玩列為生存的優先要務，甚至認為比進食、工作、關心家人等事更重要。後果則是影響整體健康、人際關係、生產力，以及工作表現。 儘管電玩活動已對身心或家庭造成負面影響，卻仍無視此事的嚴重性，甚至變本加厲。

然而，美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）尚未將電玩成癮症列為精神疾病。在2013年的聲明中，該協會認為仍需更多臨床研究，目前相關文獻多半是針對亞洲年輕男性，「研究顯示這些沉迷線上遊戲的人，腦中若干路徑就會被強力觸發，程度如同嗑藥的人。」

專家強調，WHO的這項精神疾病新分類並不意味著，花好幾個小時玩電動就是有癮頭。重要的是，若青少年或青年出現電玩成癮症，應積極提供協助，目前除了心理治療，也有藥物能改善這類症狀。