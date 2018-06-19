美參院「國防授權法草案」　建議美參加台灣軍演、拒中國參與環太軍演

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國參議院18日通過2019年國防授權法草案。根據日前參議院軍事委員會公布版本，美國國會建議美軍應適度參加台灣軍演。法案也對美國防部使用中興通訊相關服務，做出限制。



中央社報導，經過連日辯論，美國聯邦參議院18日傍晚表決「2019年財政年度國防授權法草案（HR 5515）」，結果以85票贊同、10票反對通過。



參院通過的最後版本內容，預計下週才會全文對外公開。但與台灣相關部分，並未修正。根據參院軍委會6日公布的版本，草案在第1243條提及台灣。

該條文指出，參議院認為《台灣關係法》與六項保證，是美台關係基石。美國應當加強與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展有能力、預備的與現代化國防力量，以維持自我防衛能力。



條文指出，基於《台灣關係法》，美國應大力支持台灣透過國外軍售、直接商業銷售與工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰爭與海下戰爭能力。美方也應透過確保及時審查與回應台灣的國防物品與國防服務要求，提高對台軍售的可預測性。



第1243條也要求美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演，像是年度漢光演習。台灣也應適當參與美國軍演，並基於《台灣旅行法》，促進美台高階與一般官員往來。



此外，條文也認為，美台應當擴大人道主義救援與救災合作。美國國防部長也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，並加強美台間合作。



在與中國有關的部分，參院版草案要求，美國國防部長不得邀請中國人民解放軍，參加美國環太平洋軍演（RIMPAC），除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實，中國已停止在南海的建礁造島活動。



草案也明文要求，美國國防部長不應與使用華為、或中興通訊生產的電信設備或服務的公司，簽訂合約。



參議院將與眾議院協商出一致版本，並經兩院各自表決通過後，送白宮由美國總統簽署後生效。