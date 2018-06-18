印尼歌手巴夏搭雙層巴士遊台北  熊讃當地陪

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺北開齋節暨穆斯林嘉年華昨（17）日落幕，穆斯林朋友們的熱情high到最高點，受邀來臺的印尼情歌王子巴夏（（Pasha UNGU）賣力演唱，臺下觀眾也熱情回應。巴夏對昨日活動留下深刻印象，第一次到臺北的巴夏特地保留隔日空檔，帶著家人一起感受臺北城市魅力。

根據統計，全球有18億穆斯林人口，2017年造訪台灣的印尼旅客有189,631人次，馬來西亞旅客為528,019人次，台灣本地也有將近30萬穆斯林人口，這次結合開齋節活動，台北市觀光傳播局特別邀請印尼高人氣情歌王子巴夏來台演唱並體驗台北風情，未來也將有更多跨國合作，持續推動臺北的友善觀光。

與家人一同來台的巴夏也是第一次造訪台北，今（18）日選擇雙層巴士作為今天的旅程的開始，他跟家人搭乘雙層觀光巴士前往台北101的路線上，不斷拍攝街景也一路自拍，留下許多家人的歡樂畫面。

臺北市觀光客必去景點之一的台北101大樓，目前新增許多服務穆斯林的友善措施，例如設立「穆斯林友善服務櫃臺」，提供來訪的穆斯林臺灣餐旅指南、麥加聖城方向指引、禮拜時間表等，讓初次造訪的巴夏有些驚訝，覺得這是對穆斯林非常貼心的作法。

台北101觀光旅遊事業處邱健吾營運長表示，臺北市政府這幾年十分關注穆斯林來臺的便利性，由於101大樓是城市地標景點，會持續落實友善穆斯林的便利設施，讓他們有賓至如歸的感覺。

巴夏一家造訪101時，臺北市吉祥物熊讚與101吉祥物Damper Baby也突然現身，充當地陪，一起從89樓俯瞰臺北市的美景。因昨天剛好是巴夏女兒的生日，熊讚也貼心準備蛋糕並送上熊讚娃娃，讓他們大為驚喜，對觀傳局的貼心安排相當感激。

巴夏表示，很感動能為這麼多在外地打拼的同胞唱歌，一起度過這最重要的節日，這次造訪臺北市的時間雖然短暫，但很喜歡臺北開齋節及穆斯林嘉年華，並認為這種交流活動展現尊重與開放的態度，他和家人充分感受到這個城市的用心，巴夏一家人預計明早搭機返回印尼。

巴夏與太太搭乘雙層觀光巴士玩自拍，欣賞臺北街景。（台北市政府提供）

巴夏首次造訪台北101大樓，驚呼穆斯林友善服務櫃臺的貼心。（台北市政府提供）