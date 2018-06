研究：透過WhatsApp閱讀新聞用戶增加  

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)根據研究顯示,年輕人透過臉書(Facebook)閱讀新聞的習慣正逐漸往WhatsApp及Instagram等通訊應用程式轉移,主要原因在於臉書個資外洩風波後,臉書調整新聞出現的頻率所致。

《中央社》報導,一份路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)對37國7萬4千人所做的調查,2017年美國使用臉書閱讀新聞的用戶下降9個百分點,其中年輕用戶下降了20%。

研究報告主要作者紐曼(Nic Newman)表示,由於網路及智慧手機的快速發展,民眾閱讀新聞的來源變廣,WhatsApp加密訊息的設定,符合尋求私密交流空間的消費者需求。

研究顯示,透過WhatsApp閱讀新聞的人4年內增加了2倍,達到15%,在馬來西亞及土耳其等國家,使用人數更多。

用戶減少從臉書閱讀新聞的主要原因在於臉書在今年隱私風暴過後,在用戶使用者動態消息中減少新聞量,並且優先刊登使用者認定的安全信息來源,以提升新聞可靠性。

今年臉書遭揭發洩漏5000萬臉書用戶個資,引發極大風波,臉書創辦人馬克祖克伯在接受CNN專訪時也針對此事道歉。