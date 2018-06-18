接受澳媒專訪　吳釗燮：美日紐澳臺應合作　制衡中國勢力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）外交部長吳釗燮日前接受澳洲媒體專訪時表示，美國、日本、紐澳，以及臺灣等國家必須要通力合作，以防止中國在太平洋地區的軍事化建設。

吳釗燮接受《澳大利亞人報》（The Australian）訪問時指出，過去五年來，北京的戰略力量發生了戲劇性的轉變，這意味著地區內沒有單一國家可望與中國日益壯大的野心抗衡。

吳釗燮表示，當前需要的，是包括澳洲在內的幾個理念相近的區域國家一起合作，以回應北京在區域內的野心，被問及澳洲軍方是否應在爭議的南海行使自由航行權，吳釗燮給予肯定的答覆，不過他也坦言澳洲正面臨著各種中國壓力。

提及中國在南海的漸進式軍事化，吳釗燮表示，相同模式也可能複製到包括太平洋在內的世界其他地區。

吳釗燮指出，中國在南海的軍事化起初是先自海床抽沙來製造巨大的陸地，隨後，他們開始在陸地上興建建築物，到那時刻為止，沒人吭聲。於是，中國開始投入軍事設施，這時開始有人關注，但仍不足以阻止中國繼續採取行動；等到中國在這些小島上部署雷達、導彈，以及派遣軍機後，所有人才意識到為時已晚。

報導提及，在非洲、加勒比海，以及太平洋地區，中國不斷向發展中國家提供優惠貸款，並承諾興建深海港口等大型基礎設施，作為擴大其影響力的手段。已有分析師擔憂，這是中國擴大其軍隊覆蓋面的長期戰略之一，這些設施有朝一日可能會被中國軍方拿去使用。

吳釗燮則以中國在太平洋島國萬那杜興建深水港口為例，表示這類建設將來完全有可能會導致中國軍隊在太平洋地區永久駐紮，而這對澳洲的影響將前所未見。

說在12日於新加坡舉行的川金會前夕，吳釗燮表示，雖然期待美韓談判將可為韓半島帶來無核化及和平，卻也認為若是位於中國北方的韓國問題解決了，北京將更有餘力對付臺灣，「這是我們該擔憂的。」