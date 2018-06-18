日本大阪鬧區多家商店　因地震暫停營業

大阪北部18日早上發生強震，鬧區許多商店貼出告示指出，因為地震關係暫停營業。(照片由讀者王先生提供)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本大阪北部今（18）日上午7時58分（台灣時間6時58分）發生規模6.1強震，造成屋毀牆倒，多人傷亡。之後又發生多起小規模餘震，日本氣象廳官員提醒居民，要保持警覺。

日本媒體報導，這次地震是日本氣象廳自1923年關東大地震後，首度在大阪府觀測到如此規模的強震。

在大阪工作的王先生對《台灣英文新聞》表示，大阪好多年沒碰過這樣的大地震，今天大阪鬧區有許多商店，因為地震因素暫停營業。台灣人及觀光客最愛造訪的道頓崛，一些名牌精品店也沒開門做生意。

王先生表示，地震當時先是上下劇烈震盪，接著再左右搖晃。連他熟睡中的一歲女兒都被震醒，嚇得哇哇大哭。

外電報導，有許多旅客在睡夢中被驚醒，直呼可怕。住在大阪一家飯店的19歲美籍旅客凱特吉派屈克（Kate Kilpatrick）說：「真的超可怕，這是我第一次碰到地震。我以為做惡夢，搞不清楚狀況。只感覺整個世界都搖得很厲害。」



凱特也是第一次到日本旅遊，她表示，地震發生當下，飯店警鈴聲幾乎馬上響起，而且用廣播提醒房客遠離窗戶。

1995年日本的阪神大地震，造成約6500人死亡。2011年3月11日發生規模9.0的東日本大地震，引發海嘯，奪走大約1萬6千人的性命，而且福島第一核電廠還爆發全球25年來最嚴重的核災。