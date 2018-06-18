日媒：習近平慫恿金正恩 要川普停止美韓軍演

美國撤除薩德（THAAD）、終止軍演、全面撤軍，是中國對朝鮮半島的終極圖謀。日媒披露，中國國家主席習近平5月初在大連即慫恿北韓領導人金正恩，要求美國總統川普停止美韓聯合軍演。

朝日新聞報導還提到，北韓駐北京的一名外交官提到，金正恩與習近平在大連會晤前，北韓尚未考慮要阻止美韓軍事演習。因為，對金正恩來說，保證平壤政權的安全才是他的首要任務。

根據報導，一位匿名的中國官員透露，習近平5月7至8日在大連會晤金正恩時，兩人討論了所謂「停止敵對軍事行動」的問題。習近平向金正恩「建議」，在日後會晤川普時提出這一要求。

此外，金正恩當時還向習近平說，他準備釋放三名被北韓扣押的美國公民。習近平除了表示贊同，還向金正恩說，根據美國與北韓在棄核過程中「同步行動」的原則，北韓邁出這第一步後，可使自身處於更加有利的地位。

報導指出，金正恩從大連回國後的第2天，就釋放了被扣押的3名美國公民。

撤除薩德（終端高空防禦系統，THAAD）、終止軍演、全面撤軍，一直是中國清除美國在朝鮮半島影響力的終極圖謀。

2017年3月初朝鮮半島局勢趨於緊張時，中國外交部長王毅趁機喊出北韓暫停核試、美國與南韓暫停聯合軍演的「雙暫停」倡議，但未獲得響應。

然而，中國並不是最早提出「雙暫停」的一方。北韓早在2015年1月即私下向美國倡議「雙暫停」，但當時的前總統歐巴馬政府則以「軍演與核試性質不同」為由而拒絕。