荷蘭安妮之家特展　 7月首度登臺

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）紀念《安妮日記》作者安妮法蘭克（Anne Frank）而成立的荷蘭安妮之家博物館與臺灣首座以慰安婦人權運動為主題的阿嬤家—和平與女性人權館合作，將在7月首度舉辦安妮特展，希望藉由猶太小女孩在迫害中求生的故事，讓臺灣的觀眾更加理解人權的重要。

《安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量》特展將在7月7日至12月30日在大稻埕阿嬤家展出，根據主辦單位婦女救援基金會，此次展覽經瑞士安妮法蘭克基金會授權，將首度把安妮的故事、《安妮日記》，以及密室意象等帶到臺灣來展出。

婦援會表示，二次大戰期間，納粹德國對猶太人的大屠殺，可謂人類歷史中最慘烈的傷痕，而與安妮同時代，在地球另一端的戰場上，則有著遭受日本軍隊性暴力對待的慰安婦。

二戰期間，13歲的安妮以日記寫下不可思議的躲藏生活實境、少女成長的喜怒哀樂與青澀愛情，並且思考戰爭、歧視，以及女性命運等議題，不僅是納粹屠殺猶太人的見證，更是帶給世人在戰亂恐懼中保持信念與追求和平的亮光。

而當時作為慰安婦的年輕女子，在戰後也持續受到社會歧視，直至50年過後，已屆年老的她們終選擇站出來，道出成為戰爭性奴役的那段歷史傷痕，並積極爭取女性人權，激勵全球的性別暴力受害者。

此次特展，除了讓觀眾走進阿嬤家體驗安妮過去生活的密室，以及從《安妮日記》裡的文字，感受在困頓中仍不忘求知、反省並保有幽默與夢想之外，婦援會也安排了多場電影放映以及歷史講談，希望藉由多元活動，讓觀眾更加瞭解歷史，並重視當代人權發展。有關特展及相關活動資訊，可至阿嬤家網站查詢。