唐鳳首度結合外交部資源　在紐約與友邦駐聯合國人員交流

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）身為台灣首位數位政委的唐鳳，上週在紐約以分享數位治理，展現台灣外交暖實力。

中央社引述唐鳳說，重點不在巡迴哪些地方，而是學員之後能成為講師，帶著開放的訓練課程四散到各地當種子，讓台灣經驗也能在紐約生根發芽。



為期兩天的工作坊，列舉多項vTaiwan促進政策討論的實例，包括叫車平台Uber進軍台灣時，vTaiwan匯集乘客、計程車同業公會及Uber等利害關係方，在網路集思廣益一個月後，找到能讓Uber進入台灣，且大家都接受的共同價值。

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另一討論案例，則是跨部門資料運用，如何在不侵犯隱私的情況下，讓各部門資料庫互通、使用，同時獲取人民信任。不僅台灣，美國等眾多國家，都在探討這項議題。



唐鳳說，外交部已將數位治理概念納入施政方針，作為達到聯合國永續發展目標（SDGs）的方式之一。這次是她首度結合外交部資源，當作外交工作分享，紐約是傳授台灣數位治理經驗的第一站，駐紐約辦事處也派員參與課程和研討會。



除參加工作坊，唐鳳也在駐紐約辦事處安排下，和友邦駐聯合國人員交流，分享台灣在SDGs上所做的努力，以及台灣開放政府與數位科技，如何促進政府與民眾討論。



唐鳳並希望，以資訊科學術語API（應用程式介面），取代以握手與剪綵次數衡量的KPI（關鍵績效指標）。



在唐鳳眼中，API是台灣可「送暖」，和其他地方發展合作關係的菜單。例如台灣數位治理概念讓友邦很感興趣，可能促成人員互訪、教材共享，讓台灣開放的技術普及化，繼而形成長期互信關係。



唐鳳表示，這與SDGs緊密結合，全世界都想做，因此在國際上沒有政治衝突，台灣在送暖的「暖實力外交」上大有可為，也比較不會被打壓。



今年11月唐鳳可望帶著更多PO到加拿大傳授經驗，之後走向更多地方，讓更多人看見台灣推動開放政府的成果。