捧鐵飯碗夾綠豆   外籍生體驗端午文化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）6名來自德國聯邦就業發展署附屬大學法律學程的學生，來台進行文化研習，日前在移民署台北市服務站帶領下，學習新住民照顧服務及來台就業居留等簽證流程，並體驗中華文化的茶道及夾綠豆，移民署也貼心贈送不鏽鋼製環保餐具，勉勵他們提升為民服務的品質。

這6位學生屬於德國聯邦就業發展署的職員，依規定他們在該附屬大學學習理論課程期間，可以選擇赴國外研習，今年13位申請來臺研習，經過篩選，只有6位同學有幸來臺交流，聯邦就業發展署補助這些學生來臺研習局部費用，包括在移民署等單位學習的心得，研撰成學習成果報告並於該校所舉辦的國際日（International Day），呈現給所有師生和對該活動有興趣的人參加，而這些成果報告也將成為該單位不斷提升服務的泉源及動力。

安娜(Anna)、美麗莎(Melissanthe)、索菲亞(Sophie)、凱文(Kevin)、馬堤亞斯(Matthias)、羅賓(Robin)在國立空中大學社會科學系副教授林谷燕的帶領下，日前赴移民署參訪見習，他們的年齡為20到30歲之間，擁有強烈好奇心。此行在移民署的參訪，除了聽取簡報說明及研討之外，並在所屬之臺北市服務站學習中華文化、品茗與練習筷子夾綠豆等，這些活動讓學生們相當開心。

端午節來到，需要碗筷吃粽子，移民署特別贈送不鏽鋼製環保餐具禮盒給學生。向來臺灣公務體系的工作被視為「鐵飯碗」，要捧好鐵飯碗，就是要好好地為民服務;移民署移民事務組長李臨鳳及移民署臺北市服務站主任黃齡玉共同說明，贈送給同學這套包含「鐵飯碗」的禮盒，是期待在德國也為民服務的這6位同學，一起捧好這個「鐵飯碗」，共同提升為民服務品質。

來臺見習期間，德國學生們還體驗臺灣夜市生活、搭乘捷運及海上釣透抽等活動，且感受到臺灣人民的熱心，並認為「臺灣人民讓臺灣更美」！此外，學生也體驗了北投農禪寺的半日禪活動，他們認為在炎熱的天氣和緊張的生活中，透過禪坐，以靜心方式舒緩情緒。

澎湖行的夜釣活動，讓索菲亞很有成就感。（移民署提供）

移民署特別致贈不銹鋼製環保餐具給空大德國交換生們使用。（移民署提供）

北投農禪寺的半日禪修行，讓他們從靜坐中得到靜心（移民署提供）