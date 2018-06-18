紐約分享數位治理經驗　台灣靠「暖實力」外交播種

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院政務委員唐鳳上週訪問紐約，與多位開放政府聯絡人一同參加工作坊，分享台灣數位治理經驗。

唐鳳說，這是台灣的「暖實力」，期盼在紐約播種後生根發芽，推廣到更多地方。



中央社18日報導，唐鳳去年(2017年)赴紐約參加「個人民主論壇」（PDF）年會，主講數位治理，獲得熱烈迴響。主辦單位認為台灣經驗相當值得學習，花了一年時間協助籌備工作坊，邀請唐鳳與國家發展委員會、行政院農業委員會開放政府聯絡人（PO）等7人，以研討會形式與美方交流。



唐鳳6月10至17日訪問紐約，11、12日參加工作坊，學員近30人，包括美方公務員、學界與公民社群人士。

講題分兩大方向，除分享vTaiwan線上討論平台，如何促進民間主動參與和數位經濟相關的政府決策，也從政府角度出發，探討PO「怎麼主動讓吵得最兇的朋友進廚房」。



這類訓練課程，唐鳳2016年入閣前就曾參與，已在台灣開過上百場的課。她過去也常單槍匹馬在國際場合提倡開放政府理念。這次則是在PO制度建立一年多後，首次集體將實作經驗帶到國外，並以英文傳授。

台灣外交挑戰重重，分享數位治理經驗是突圍方式之一。中央社引述唐鳳說，駐紐西蘭外交官曾告訴她，這應該稱作台灣「暖實力」（warm power）。



唐鳳說：「無論人權、民主，全世界被打壓的理念很多，台灣其實是裡面最強的一個，因為我們知道被打壓的感受，發展出各種突破限制的方法，這對全世界希望伸張民主、自由、協作等理念的朋友來說，都是非常有價值的。所以我們不只是軟實力，而是暖實力，對於需要的人，我們都可以提供援助。」