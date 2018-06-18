【更新】大阪強震規模上修至6.1　至少3死17萬戶停電、10萬戶煤氣中斷

【更新時間 12:30】

根據福斯新聞報導，日本大阪地震受傷人數已經攀升到90人。而確認死亡的3人當中，包括一名9歲女童和兩名80多歲的老人家。

【以下是稍早的完整報導】

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本關西地區於當地時間今(18)日早上7點58分發生地震，日本氣象廳已將這次大阪府北部地震強度由原本的5.9上修為6.1。有報導稱目前至少已有3人死亡，40多人受傷。日本共同社稍早報導稱已知有8人受傷，1名女童心肺停止。

目前大阪多條新幹線、鐵路停駛，而大阪府更有多達17萬戶停電，10萬戶煤氣供應中斷。

圖為滯留車站的旅客。美聯社

日本氣象廳指出，這起強震震源位於大阪府北部，震源深度為13公里，不過並沒有引發海嘯的疑慮。

日本媒體報導指出，福井縣核電廠的反應爐目前運作正常，並無異狀。不過關西電力公司指出，截至上午9:25為止，有多達17萬戶停電。

美聯社報導，強震後有部分建築崩塌，或發生玻璃破碎現象。當地電視新聞畫面中可以看到商店貨物掉在地上，街道上瓦礫四散的情形。

《自由》引述日本《NHK》報導，由於此次強震造成停電，許多地區都紛紛傳出電梯故障意外。另外，日本經濟產業省稱，受地震影響，大阪燃氣暫停高槻市和茨木市的瓦斯輸送，約有10萬戶受影響。NTT西日本表示，目前電信狀況也因強震受到影響。

此外大阪地鐵、JR西日本大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀全線停駛，阪急電鐵京都線、神戸線、寶塚線；阪神電鐵、京阪電鐵以及南海電鐵皆全線停駛。

山陽新幹線部分，新大阪站至博多站全線停駛；東海道新幹線部分則是東京至小田原區段、名古屋至新大阪區段雙向停駛。

此外大阪國際機場（伊丹機場）則是測到震度「5弱」，目前正在確認跑道是否受到損害。

地震後一間民宅冒出濃煙。美聯社