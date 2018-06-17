中市送1000紅包好大方   與移工同慶開齋節

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台中市政府今（17）日在臺中市政府前廣場舉行開齋節慶祝活動，臺中市長林佳龍出席與移工同樂，並分送1000個市府特製的福袋，內含1元美金。活動邀請清真寺小朋友恭誦可蘭經，印尼新住民表演歌舞秀，許多穆斯林移工朋友與民眾共慶開齋節。

往年臺中市的開齋節活動都在東協廣場舉辦，隨著移工人數逐年增加，現在台中市已經有9萬多名移工，其中3萬人來自印尼，為了感謝印尼移工對台中市的貢獻，今年開齋節活動移師市政廣場舉行，讓市民與印尼移工及新住民同樂。

台中市長林佳龍首先以印尼語「SELAMAT HARI RAYA EID UL FITR！」祝福現場與會民眾開齋節快樂，並表示台中市感謝所有移工及新住民的貢獻，市府為服務廣大移工族群，將中區火車站前的第一廣場打造為「東協廣場」，且在廣場內設立「東協廣場溝通互動平台」、「國際移工生活照顧服務中心」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」等，啟動外籍移工的服務平台，使台中成為更宜居的城市。

今年伊斯蘭開齋節慶祝活動是與財團法人台中回教清真寺共同籌劃，將伊斯蘭宗教、文化、美食齊聚在現場，並邀請清真寺小朋友恭頌可蘭經，還有由印尼新住民組成的「印證幸福文化交流舞蹈團」表演歌舞，將多元文化風貌呈現在大眾面前。

民政局表示，今年台中市政府特別準備1000個開齋節紀念福袋，內含1元美金贈送給民眾，讓移工及新住民朋友即使身處異鄉，也能感受開齋節的慶典氛圍，並讓市民一同感受異國節慶。

臺中市長林佳龍出席與移工同樂，並分送1000個市府特製的福袋（台中市政府提供）