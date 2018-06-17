中市敬老卡擴充功能 將可搭計程車與就醫

台中市「敬老愛心卡」發放普及率高，但因功能及使用範圍受限，台中市政府將推動敬老愛心卡功能擴充方案，將可折抵計程車費及就診費用，鼓勵長者多出門與及早就醫。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市針對65歲以上長者、55歲以上原住民及領有身心障礙手冊人士發放敬老愛心卡，符合資格者的申請領證率高達74.9%，持卡者每月享有約新台幣1000元等值點數，但因推廣大眾交通運輸10公里內持卡搭乘公車免費的政策下，對持卡者而言，受惠幅度有限。

敬老愛心卡屢遭民眾及民代質疑該補助措施「看得到、用不到」，因應智慧交通及行動支付趨勢，台中市政府社會局跨局處研議敬老愛心卡功能擴充方案，盼使長輩及身心障礙者的既有權益，可享有更周全及便利的服務。

台中市政府社會局長呂建德指出，經協調相關局處後，近日將修正「台中市政府辦理老人及身心障礙者乘車補助要點」，預計將原本敬老愛心卡僅限公車及客運乘車補助功能，擴充至可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔或掛號等費用。

預計自今年7月15日起，敬老愛心卡持卡人即可在全市衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市19家急救責任醫院加入計畫，至急救責任醫院接受治療時可使用敬老愛心卡，提供敬老愛心卡折抵費用服務，實際加入醫院將在7月15日施行前公布。

交通部分，經與交通局協調後，除維持既有公車及客運，市府交通局近期內也將邀集各計程車業者商討機制，敬老愛心卡預計自今年9月1日起，參考北市及桃市擴及計程車乘車費政策，且更進一步在每月1000元等值點數額度內採全額補助，並協調推動敬老愛心卡功能未來得以擴充至折抵搭乘鐵路費用。