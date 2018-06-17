張鈞甯任2018亞太影展親善大使：把台灣榮光帶回來

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）第58屆亞太影展今年在台灣舉行，親善大使敲定由張鈞甯擔任。亞太影展籌委會花2個月時間諮商，並徵詢日本、韓國、香港、東南亞等地的電影導演和影視大老的意見，認為她氣質清新，一路在電視、電影領域都相當努力敬業。

《蘋果》報導，和張鈞甯合作過的本屆影展副主席葛樹人，也誇她配合度、專業度都夠，符合本屆亞太影展主題「對焦自己的光（Focus on yourself)」。



張鈞甯表示，深感榮幸可以擔任亞太影展親善大使，希望透過這次盛會，讓亞洲各地的影人看到台灣的創意；這些年不少台灣藝人、幕後人員到中國發展，是因為中國市場大。她自己在中國拍片，身旁也有很多台灣朋友，大家都很希望台灣重拾過去的榮光。

翻攝張鈞甯微博

Nownews報導，張鈞甯的形象正面、健康、清新且零負評。憑著《白色巨塔》女主角關欣嶄露頭角，接連演出《痞子英雄》等多部劇集，順利敲開她在台灣偶像劇的大門，並在第 44 屆金馬獎獲得提名。第10屆台北電影節她也獲得最佳女演員的殊榮。

為了自我挑戰，她近年開始詮釋反派角色。在《武媚娘傳奇》中，飾演心機腹黑的「徐賢妃」一角，令所有人驚豔。最近，張鈞甯更在《大軍師司馬懿之軍師聯盟》中，飾演司馬懿賢內助柏靈筠一角，外表溫柔美豔，內心充滿心機深謀遠慮，除了角色吃重， 對演技更是一大考驗。

第58屆亞太影展頒獎典禮，定9月1日在台北美福飯店舉辦，這是亞太影展相隔8年再度回台。

右為張鈞甯。翻攝臉書