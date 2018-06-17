友善穆斯林同慶開齋節   柯P送200冰粽   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台北市觀傳局今（17）日在大安森林公園舉辦「2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華」活動，逾萬名穆斯林信眾參加，特別出席這場盛會的台北市長柯文哲也準備200顆符合清真認證的臺灣冰粽分送給在場民眾，並表示將在台北捷運5站捷運內設置淨下設施，致力打造台北市成為穆斯林友善城市。

穆斯林齋戒月於14日晚間結束，15日一早穆斯林信眾行完會禮迎接開齋節。今年台北市開齋節活動移師大安森林公園舉辦，市長柯文哲與各穆斯林國家駐台代表、中國回教協會、財團法人臺北清真寺基金會、中華民國對外貿易發展協會臺灣清真推廣中心共同參與開幕儀式，逾萬人參加今日的開齋節活動，許多人自備水果及甜點，享受與親友同聚的時刻。

台北市長柯文哲與各國貴賓合照（圖片：台灣英文新聞）

由於開齋節適逢傳統端午節，市長柯文哲分送通過清真認證的臺灣冰粽及開齋節特製悠遊卡給民眾，一名來自印尼的穆斯林移工表示，在家鄉開齋時都會吃Ketupat，沒想到台灣也有跟粽子有關的節日，今天有幸拿到冰粽，覺得自己也成為台北市的一份子了。

Ketupat是一種東南亞國家的傳統食物，將新鮮椰子編織成菱形後加入白米置於水中蒸熟，是開齋節的象征之一。

市長柯文哲致詞時表示，台北市有4萬名外籍移工朋友，這些人平日照顧行動不便的長者，為社會穩定及經濟發展貢獻良多，台北市一直致力推動穆斯林友善設置，除了設立祈禱室及持續鼓勵各大商圈加入清真認證外，更將在台北捷運的東門、西門、忠孝復興、動物園、市政府等5站設置凈下設施及祈禱室，預計6月底將會完工。

柯文哲強調，期望所有的穆斯林能感受北市府對他們的友善和友誼，待他們回到母國後，可以幫台北、台灣宣傳，這也是種另類城市行銷。

民眾與市長柯文哲玩自拍（圖片: 台灣英文新聞）

大批民眾聚集大安森林公園共慶開齋節（圖片: 台灣英文新聞）

大批民眾聚集大安森林公園共慶開齋節（圖片: 台灣英文新聞）

市長柯文哲與觀傳局局長陳思宇發放冰粽給民眾（照片：台灣英文新聞）