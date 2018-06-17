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華府第17屆龍舟賽　巴拉圭駐美大使：台巴邦交堅實

華府龍舟賽今年已進入第17屆，這項比賽早已成為華府當地進入夏天的重要水上活動，吸引不少當地民眾組隊參加。

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/06/17 14:34

翻攝駐美代表處官方臉書

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國華府在當地時間16日舉辦龍舟賽，巴拉圭駐美大使羅哈斯也到場參與盛會。他表示，巴拉圭與台灣60年邦誼不變，兩國共享價值是無價的，也感謝台灣政府對巴拉圭長年提供的各項援助。

中央社報導，華府龍舟賽今年已進入第17屆，這項比賽早已成為華府當地進入夏天的重要水上活動，吸引不少當地民眾組隊參加。

翻攝駐美代表處官方臉書

中央社

除了總統蔡英文外，美國總統川普（Donald Trump）今年也特別發表書面賀詞。

羅哈斯（German Rojas）與馬紹爾群島駐美大使札基歐斯（Gerald Zackios），以及美國在台協會（AIT）貿易暨商業組組長盧治凱（Francis Ruzicka）等政要，都到場祝賀。


上圖均翻攝駐美代表處官方臉書

羅哈斯在接受媒體訪問時表示，巴拉圭與台灣的堅實友誼長達60年，未來也會繼續與台灣維持邦誼。他指出，巴拉圭與台灣共享包括言論自由、人權、家庭等各項價值，這是無價的。他也提到，感謝台灣對巴拉圭提供的技術援助，讓巴拉圭得以發展，特別是在人力資源發展上的協助，是兩國的里程碑，是台巴邦誼的豐碩成果。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）日前曾在國會聽證會上表示，擔憂中國積極搶奪台灣友邦，巴拉圭可能是下一個。問到是否感受到來自中方的壓力，羅哈斯重申，與中國的經濟往來是開放的，不會影響與台灣的邦誼。


剪綵儀式。翻攝駐美代表處官方臉書

台北駐美經濟文化代表處代表高碩泰，則在開賽前主持上香、點睛等儀式(下圖)。他表示，華府龍舟賽，已成為美台民間交流與華府重要年度活動，讓兩國人民能在文化、體育、藝術等各領域加強合作。

翻攝駐美代表處官方臉書
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華府
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