陳樹菊獲頒清大榮譽校友 鼓勵學子行善

台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，義行獲得時代雜誌、富比世表彰，引起社會廣大回響，昨天她也獲國立清華大學特頒授榮譽譽校友，她鼓勵學子，一天捐10元也能做善事，不必等賺大錢。

清大今天發新聞稿表示，因敬佩陳樹菊的義行，多位學校教授幾年前就提議頒發榮譽校友或榮譽博士給陳樹菊，這項提議獲校方一致通過；由於陳樹菊近期在高雄調養身體，不便遠行，清大昨天特別到高雄頒授榮譽校友證書及永久校友證給陳樹菊。

清大昨晚也同時舉辦清大南部校友成立大會，150多位師生、校友在場同賀，歡迎陳樹菊成為清大一份子；清大指出，陳樹菊是繼關懷台灣文教基金會董事長李濤、前中華郵政董事長翁文祺、小提琴家林昭亮之後，第四位清大榮譽校友。

陳樹菊說，她只有小學畢業，只是在路邊攤賣菜，默默做事，從沒想過會得到清華大學的肯定，直呼：「得知清華大學要頒授榮譽校友，讓我十分訝異。」

「行善不必等賺大錢才行」陳樹菊勉勵清大學子，清大的師生數很多，每人一天只要捐新台幣10元、20元，累積起來就是很大的力量，可以做很多事，捐出去後感受一下助人的心情，如果感到喜悅，就持續下去。

推薦人、清大中文系教授楊儒賓指出，陳樹菊這般樸實無華、純粹奉獻的事令人人感動，陳樹菊一生只做一件事，就像清大在台建校校長梅貽琦一生幾乎只做一件事一樣，雖然事情的樣式不同，但背後的精神一致，典範的意義也很類似。

清大校長賀陳弘尊崇陳樹菊為「人格者」，認為她無私奉獻公益數十年如一日，許多人的成就雖大，但相對於她的義行卻顯得微不足道，期許清大校友和學子能學習陳樹菊的義行，「讓陳樹菊女士如同天使，指引我們的方向，讓我們更了解清華人的價值、作為清華人的驕傲。」

清大指出。陳樹菊為了維持家計、支持手足就學，在台東一個菜攤開始賣菜、認真賺錢，但無論賺了多少，都沒有用在自己身上，而是回饋社會，持續資助貧弱孤幼兒童、捐贈學校圖書館與醫院，至今捐款超過新台幣1000萬元，並擬成立基金會，繼續幫助需要的人，是社會典範，因此推薦陳樹菊為清華榮譽校友。