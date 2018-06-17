中油「健康元素水」誤用過期原料　今起接受退款

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中油公司指出，「健康元素水」代工廠不慎使用過期原料製造產品，目前中油已緊急要求各直營加油站將貨品回收銷毀。並自今(17)日起接受消費者退款，同時也向消費大眾致上十二萬分歉意。



中油16日發布新聞稿表示，直營加油站銷售的瓶裝「健康元素水」，是委託「達誼生物科技公司」代工。台灣優良食品發展協會（TQF）於6月13日前往該廠，針對所有TQF認證產品進行稽查，發現「健康元素水」生產原料「礦物質微量濃縮液」已逾原料包裝上標示106年6月的有效日期。

不過達誼生物科技公司於106年8月19日、21日，以及107年3月26日生產製造的健康元素水，仍使用該過期原料。



中油指出，這批誤用過期原料生產製造的「健康元素水」，經微生物及塑化劑檢驗，皆符合政府公告的衛生標準。雖無安全疑慮，但中油出於對消費者負責、讓消費者安心的態度，決定回收銷毀使用過期原料的產品，未來將持續加強生技產品代工生產監製、查驗工作。



根據中油統計，該批「健康元素水」已對外售出1862箱，至於倉庫剩下的1322箱、直營加油站到貨1427箱，均已下架回收並銷毀。



中油表示，消費者符合以下3項條件者，自17日起皆可退貨：

【1】持106年8月1日至107年6月16日間購買「健康元素水」的發票；

【2】持標示「有效日期」為107年8月1日至108年6月16日的「健康元素水」包裝瓶（含空瓶）；

【3】持台灣中油會員卡於106年8月1日至107年6月16日間，以點數向台灣中油各直營站兌換「健康元素水」者，台灣中油將於2週內自動將已兌換點數退還至會員卡，該持卡人無需另辦退貨作業。

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