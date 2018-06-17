《金曲獎》A-Lin聯手譚維維  「女女對唱」經典金曲

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 《第29屆金曲獎頒獎典禮》除了揭曉得獎名單，典禮上的表演節目也是一大看點。第29屆金曲獎今年邀請到「天生歌姬」A-Lin與「搖滾女皇」譚維維兩大實力派唱將同台飆歌。

兩人之前曾在歌唱節目比賽較勁，雖彼此認識，但在《第29屆金曲獎》卻是兩人首度合作，因此她們兩人也表達了相當期待及興奮。他們將一起透過兩人充滿靈魂與技巧的嗓音，將老歌演繹新風貌，呈現多首華語歌壇經典「女女對唱」的歌曲。

天生歌姬A-Lin表示希望能讓更多人聽到以往沒有注意到的一些驚喜；譚維維說，曲目大眾已有既定認知，最好的詮釋即是保留經典的同時又賦予新的理解，用自己的歌聲表達出來。

《2018GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》將於6月23日在台北小巨蛋盛大舉行，台視當天下午4點50分起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、大陸騰訊、新加坡StarHub、馬來西亞Astro以及北美(含美、加) Tiger Tech等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看這場金曲盛會。