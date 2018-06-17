〈時評〉吳音寧vs.韓國瑜

左為台北農產運銷公司現任總經理吳音寧，右為前任總經理韓國瑜。(照片由台灣英文新聞合成，資料來源為中央社檔案照片)

北農現任總經理吳音寧，遭檢舉涉嫌以業務推廣費，購買未拍賣完的9000多公斤殘菜，送社福團體（其中7000公斤葉菜，送到其表哥黃盛祿任鄉長的彰化縣溪州鄉，給水尾社區發展協會及大庄老人食堂），另外又疑以業務推廣費，買60瓶洋酒送民進黨北市黨部辦黨慶之用。北檢以涉嫌背信、圖利罪於6月13日傳訊。

北農前任總經理韓國瑜，被指任內以高價買低價水果禮盒、每年大發北農員工4000多萬到8000多萬年終獎金涉背信、圖利罪，遭北檢於6月14日傳訊。

吾人不是司法檢調，但從社會人的角度看，吳音寧與韓國瑜的背後，有幾個面相值得大家省思：

首先，北農總經理，每天放眼望去，都是滿坑滿谷的農產品，應該很難想像在朱門酒肉臭的今天，社會邊緣底層還多的是三餐不繼的貧門寒士吧？韓國瑜指稱的「沒拍賣完的殘貨是否報廢，每人處理模式不同」，作風和善用殘貨剩菜的吳音寧顯然不同調。將未拍賣完的剩菜二話不說、直接丟棄，合法是合法，卻是浪費的，是毫無疑問的暴殄天物；知福惜福的吳音寧，發揮物盡其用的精神沒錯，操作手法卻有點可惜了，當初如果選擇自掏腰包19000元將剩菜買下，再轉送社福團體及鄉親老人，今天就不會落人口實，甚至於還會博得社會大眾的喝彩！

其次，數字是超越藍綠與性別的口水在說話的！韓國瑜每年發給自己端午節和中秋節「慰問金」，一年比一年多；吳音寧上任之後，訂定獎金發放標準，把「佳節慰問金」取消了（吳音寧自己也不例外）！經營績效方面，吳音寧在2017年獲利5597萬；韓國瑜任內，2013年至2016年獲利分別為3502萬、3734萬、4200萬，以及5217萬元！吳音寧任內，菜價變異係數是17.8%，菜價平穩度遠非韓國瑜任內的31.8％可以望其項背！吳音寧去年的年終獎金和考績奬金，都領1.5個月月薪的一半（因去年6月21日才到差），韓國瑜每年都領2.3個月的年終獎金和2個月的考績獎金！吳音寧業務推廣費每月平均支出21萬元，多用於贊助農民團體及推廣農業活動；韓國瑜業務推廣費每月平均支出40.5萬元，還曾運用公費攜帶眷屬出國旅遊！吳音寧以文件資料向檢方說明北農以公關費購買的洋酒確實有60多瓶，但都是送給農業團體，沒有1瓶是送給民進黨北市黨部；花更多公關費買更多洋酒的韓國瑜，則在6月13日的記者會上打預防針說「北農總經理接待外賓、買酒很正常，董事會與股東大會也不會有意見」！

再其次，在人事制度方面，吳音寧建立人員進用甄選制度，採取公開招考的方式；韓國瑜任內，任用進用218人，並未有人事甄選制度，還違反《農產品批發市場管理辦法》，進用代理董事長及董事三等親共5人。誰在建立制度，誰在內舉不避親、私相授受？

最後，進出北檢，面對媒體的提問，吳音寧一概以平和低調的語氣口脗表示「一切合法」；韓國瑜則在赴北檢應訊前夕，高調抗議「政治迫害」。吳音寧的坦然面對檢調，跟韓國瑜將檢察官一視同仁的傳訊抹黑成「政治迫害」，誰在尊重司法？誰在消費司法？

從吳音寧身上看到的本土庶民文化作風，跟從韓國瑜身上看到的黨國權貴文化作風，差異還真是巨大！

​（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）