《金曲獎》南韓當紅樂團HYUKOH 熱力開唱

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 一年一度的華語歌壇音樂盛典《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日在台北小巨蛋隆重舉行！
今年第29屆金曲獎特別邀請到來自南韓的當紅樂團——HYUKOH擔任表演嘉賓，鮮少出席國際頒獎典禮的他們，對於能參加金曲盛典表示，很榮幸、很光榮、很開心，去年發行的韓語專輯推出一首中文歌「萬里」令人驚艷!這次是否能在金曲典禮上，讓大家聽到他們演唱中文歌曲？
此外，HYUKOH主唱吳赫因就讀與藝術相關的科系，對於視覺呈現有相當獨特的見解，每次作品及演出造型往往引領年輕時尚的潮流，本次在金曲獎登台演出，也將結合臺灣本土新媒體藝術家姚仲涵的視覺作品，帶來科技藝術與音樂相互襯托的互動演出，展現出今年「未來ing」的主題。
今年《第29屆金曲獎頒獎典禮》特別邀請到南韓樂團HYUKOH與擅長處理聲、光關係、曾獲得2017台北美術獎優選、參加福岡亞洲藝術三年展的燈光聲音藝術家姚仲涵，將兩方的作品一同結合；姚仲涵以往作品使用日光燈素材，建構出未來科技感，將聲音由一個點狀擴散出來，圓形日光燈成為延伸視覺的想像，襯托出歌曲的磅礡感。
南韓當紅樂團HYUKOH去年首度來台開唱，對於能站上台灣金曲獎的表演舞台，感到相當興奮，對台灣食物大有好感的他們，透露最令他們念念不忘的美食是小火鍋，嚐起來就像媽媽親手煮的味道。
《2018GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》將於6月23日在台北小巨蛋盛大舉行，台視當天下午4點50分起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOUCH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞Astro、北美(含美、加) Tiger Tech及中國大陸騰訊等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看這場金曲盛會。