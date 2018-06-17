《金曲獎》南韓當紅樂團HYUKOH 熱力開唱

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 一年一度的華語歌壇音樂盛典《第29屆金曲獎頒獎典禮 》將於6月23日在台北小巨蛋隆重舉行！

今年第29屆金曲獎特別邀請到來自南韓的當紅 樂團——HYUKOH擔任表演嘉賓，鮮少出席國際頒獎典禮的他們， 對於能參加金曲盛典表示，很榮幸、很光榮、很開心， 去年發行的韓語專輯推出一首中文歌「萬里」令人驚艷! 這次是否能在金曲典禮上，讓大家聽到他們演唱中文歌曲？

此外，HYUKOH主唱吳赫因就讀與藝術相關的科系，對於視覺呈現有相 當獨特的見解，每次作品及演出造型往往引領年輕時尚的潮流， 本次在金曲獎登台演出， 也將結合臺灣本土新媒體藝術家姚仲涵的視覺作品，帶來科技藝術與 音樂相互襯托的互動演出，展現出今年「未來ing」的主題。

今年《第29屆金曲獎頒獎典禮》特別邀請到南韓樂團HYUKOH 與擅長處理聲、光關係、曾獲得2017台北美術獎優選、 參加福岡亞洲藝術三年展的燈光聲音藝術家姚仲涵， 將兩方的作品一同結合；姚仲涵以往作品使用日光燈素材， 建構出未來科技感，將聲音由一個點狀擴散出來，圓形日光燈成為延 伸視覺的想像，襯托出歌曲的磅礡感。

南韓當紅樂團HYUKOH去年首度來台開唱， 對於能站上台灣金曲獎的表演舞台，感到相當興奮， 對台灣食物大有好感的他們，透露最令他們念念不忘的美食是小火鍋 ，嚐起來就像媽媽親手煮的味道。

《2018GMA金曲獎頒獎典禮暨金曲國際音樂節》將於6月23 日在台北小巨蛋盛大舉行，台視當天下午4點5 0分起將轉播星光大道及晚間7點登場的頒獎典禮，包括台視TOU CH TTV、YouTube金曲頻道、中華電信MOD、Hami Video、Hami演唱會、飛碟聯播網、新加坡StarHub 、馬來西亞Astro、北美(含美、加) Tiger Tech及中國大陸騰訊等都將播出。臺灣電視台、台視綜合台、非 凡新聞台、非凡商業台也將重播，全球觀眾透過直播或重播皆可收看 這場金曲盛會。