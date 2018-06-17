數位藝術中心重新開幕　視盟團隊盼「終身保固」入厝開展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）自今年四月起，台北數位藝術中心由台灣視覺藝術協會（視盟）接棒，並於6月16日重新開幕，以「再、更、新」為出發點規劃未來營運，並推出「創・藝＋」系列開館活動，其中設計工作坊、演講、現場表演等活動邀請民眾參與。

首檔展覽「終身保固-家電羅曼史」由走路草農藝團規劃，代表入厝藝術中心，並以「家電」為概念與國內藝術家合作，希望透過不同角度看日常生活中的電器，並借由熟悉的題材推廣數位藝術生活化。

數位藝術中心、視盟、走路草及藝術家們（照片來源：Taiwan News）

國美館展覽組組長蔡昭儀表示，與此次走路草團隊策展人劉星佑有過2次的合作經驗，雖然劉星佑沒有相關數位藝術之學術背景，但已有多次該領域策展經驗。然而這次展覽最特殊的地方在於，劉星佑從人文關懷的角度為起點，為數位藝術的展覽以及發展注入異於他人的視野，如此更讓「入厝」活動意義非凡。

視盟陳文祥理事長說明，家電為生活化的界面，此主題更能貼近民眾的生活，也希望此開幕展能踏出推廣數位藝術的第一步，讓市民更熟悉此領域。

展覽「終身保固-家電羅曼史」（照片來源：台北數位藝術中心）

「終身保固-家電羅曼史」透過思考日新月異的高科技與家電保固期的關係，進而產生是否能擁有「終身保固」的可能性為題，發展出來自台灣11位藝術家的8件作品，其中包含國美館及科工館典藏作品。

朱駿騰的〈疲倦的沸騰之後〉透過燒毀的轉接頭反思自我淘汰的過程 （照片來源：Taiwan News）

這次展出的作品中，如朱駿騰的〈疲倦的沸騰之後〉將大同電鍋誤用的轉接頭展出，被燒壞毀損的轉接頭猶如被遺棄割捨的自我，揭示自我淘汰的反思；彭弈軒的〈死亡之光〉利用成群的等待且安靜的捕蚊燈，思考觀者究竟是在等待蚊子，還是等待藝術？

彭弈軒的〈死亡之光〉讓捕蚊燈成為反思的工具 （照片來源：Taiwan News）

另外，挪用已故韓裔美國錄像藝術家白南准1947年的經典作品〈TV-Buddha〉，郭弈臣的〈Full HD TV-Buddha〉將故障的CRT電視螢幕對著播放Full HD高畫質影像的電視，促使來自不同時代的電視螢幕彼此相望，借由藝術創作探討被忽略的故障史。

郭弈臣的〈Full HD TV-Buddha〉（照片來源：Taiwan News）

此展覽到8月4日為止，期間也規劃許多民眾參與的活動，7月6日的表演及座談以「跨域？不專業？-策展與創作的邊界和底線」為題；7月21日舉辦家電維修工作坊，邀請大家一起動手修理電器。數位藝術中心開放時間為週二至週六11點至19點。