巴黎塞納河畔二手書攤　力爭文化遺產殊榮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）繼法國長棍與小酒館後，如今巴黎塞納河畔的二手書攤，也要爭取成為聯合國無形世界文化遺產了。

塞納河畔約有近千個書報攤，分屬於226家書商。這些舊書攤自詡為「全球最大露天書店」，自17世紀以來，深綠色的攤位已成為巴黎一項獨特文化標誌。

攤商Gildas Bouillaud自豪地說，「我們是知識散播者，風格多元、各有個性，在這座城市扮演著有如哲學家的角色。」就連法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）都曾於1981年至1995年任內頻頻造訪此地。

然而，儘管無須支付店租，舊書攤的生計卻日益困難，如今不少攤商反而得靠販售觀光紀念品維生，來此地挖寶法國文豪巨著的往日榮光已不復見。

巴黎舊書攤協會主席Jerome Callais感嘆，「面臨書商困境、多媒體的競爭，以及法國教育不力等衝擊，我們希望能獲得更多關注。對觀光客而言，舊書攤與艾菲爾鐵塔一樣重要。」

在此經營書攤已30年的Michelle Huchet-Nordmann表示，「我們是巴黎的古董，但我們卻為了守護這寶藏而付出昂貴代價。」

聯合國教科文組織於去年12月賦予拿坡里披薩業者文化遺產之地位，在此例激勵之下，法國也積極為國內文化特色發聲，像是風格獨具的小酒館，以及獲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大力舉薦的招牌長棍麵包，盼能為其爭取文化遺產殊榮。