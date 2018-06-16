端午節別放「粽」 血壓、腰圍也要顧

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）端午佳節將至，粽子香味撲鼻而來，不過您知道嗎，吃太多粽子，可能會對身體造成負擔，還會讓肥胖找上門！研究指出腹部脂肪堆積過多使腰圍超過理想值，將會影響身體代謝，易導致高血脂、高血壓等慢性疾病。

腰圍除了能反映腹部脂肪堆積的多寡，亦可用來判斷代謝症候群及心血管疾病之罹患率。台北市政府衛生局黃世傑局長表示，民眾平常可藉由測量自己及家人的腰圍，監測腰圍了解腹部的脂肪堆積情形，及早發現異常健康警訊。而日常監測腰圍測量方法如下：

（1）除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。

（2）以皮尺繞過腰部，調整高度使能通過左右兩側腸骨上緣至肋骨下緣之中間點，同時注意皮尺與地面保持水平，並緊貼而不擠壓皮膚。

（3）維持正常呼吸，於吐氣結束時，量取腰圍。

（4）18歲以上男性健康腰圍應小於90公分(35吋)，18歲以上女性健康腰圍應小於80公分 (31吋)。

此外，聯合醫院仁愛院區家庭醫學科郭冠良主任提醒民眾大啖粽子時，同時使用甜辣醬、醬油膏等含有高量的鈉沾醬，會讓血壓升高，呼籲大家遵守防治高血壓六要點：飲食減鹽、定期量血壓及控制、減重、戒菸、規律運動及節制飲酒等建立健康生活型態。

「均衡的營養」和「適度的運動」是維持身體健康以及預防慢性病的二大要素。除了養成良好生活習慣，最重要的是要定期篩檢，只要年齡為40歲至64歲之民眾，衛生福利部國民健康署提供每3年1次成人預防保健服務；55歲以上原住民及65歲以上老人，則每年1次成人預防保健服務(包含身體、血液生化、腎功能檢查、憂鬱檢測及健康諮詢等項目)。讓我們控制好腰圍及三高指數，享受端午，健康不放"粽"。