中國微信電子錢包詐騙 台灣多人受害

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）在兩岸進行匯兌交易的民眾當心了！中國最新三角騙術，以微信電子錢包為匯款媒介，騙想匯兌的台灣民眾上鉤，不僅匯款後追討無門，帳戶還被用來洗錢，受害者多半不能到中國報案，已有多名台人受害。

自由時報報導，一名在中國公司上班的郭姓台籍女子，經朋友介紹私下兌換台幣的管道而認識「小森」。小森透過微信與郭女聯絡，對方先以3萬台幣為餌誘騙郭女，郭女見戶頭真匯入了3萬元新台幣，遂不疑有他，依指示用微信電子錢包匯出等值的人民幣給小森。豈料銀行帳戶隨即被凍結，還被一名穆姓女子提告詐欺，她才驚覺原來已成為詐騙集團的洗錢戶。

報導指，警方表示此詐騙集團有另一組共犯，在網路上佯稱要賣售價3萬元的名牌包，將郭女帳號提供給買家穆姓女子。穆女匯款後卻沒收到包包，憤而狀告郭女，而郭女則因的確有錢入帳，已把等值人民幣透過微信電子錢包匯給詐騙集團指定帳戶，結果兩名女子都成了受害者。

據了解，小森當時是以微信不能用台幣交易，因此先向郭女要銀行帳戶，藉此取信於她。警方指出，國內已有多起受騙案例，像郭女這樣的受害人，不僅可能要面臨詐欺官司，恐怕還得將3萬元還給穆女，才能取得和解。

警方表示，微信電子錢包功能必須到中國開戶，才能開通，但國人被騙後往往無法或不敢至中國報案，而警方也難以索得微信資料，呼籲台灣民眾小心這類交易，以免成了冤大頭。