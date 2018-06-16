高市圖旗山分館開幕倒數  學生投入上架行列迎接新圖書館

旗山國中學生運用公共服務課程時間，協助圖書上架作業。（高雄市立圖書館提供）

即將於6月底正式開館的高雄市立圖書館旗山分館新館，進入最後軟體設置的重要階段，邀民眾一起倒數迎接開幕。

館齡超過35年的旗山分館舊館，過去與區公所共用館舍，空間狹小，不符合近4萬居民使用需求，高雄市政府投入8,000萬經費建設新館，可用空間達630坪，圖書超過7萬冊。

旗山分館新館未來將成為地方文化地標，也是旗山人才培育重要場域，讓旗山國小、國中學生十分期待，更自主投入公共服務，協助旗山分館進行書冊上架，成為地方圖書館與在地學校攜手灌溉、參與閱讀推動服務的好範例。

旗山國小數十名學生，主動協助旗山分館舊館書籍下架與裝箱作業，是圖書館遷移到新館的小功臣。

而位於旗山分館新館旁的旗山國中學生，則利用公共服務課程時間，協助圖書上架，為家鄉圖書館盡一份心力。學生洪晨凱認為，新館圖書更加多元化，閱讀品質也會更好；喜歡館內設計的湯忞璇，則猜測旗山分館會成為新打卡景點。

旗山國中相信，未來學校與圖書館會有更多良性互動，一起創造雙贏局面，幫助學生有更多元的發展。

高雄市立圖書館肯定學校能將圖書館作為教育現場，讓學生投入公共服務，從教育階段進行閱讀紮根，也期許閱讀風氣能從學生擴散到整個旗山區。

旗山國中學生一同參與書冊整理、上架工作。（高雄市立圖書館提供）